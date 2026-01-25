أخبار التوك شو| أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لن تعين أعضاء النيابة.. الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق ولا تفكير في إعادة النظر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أي كلام غير دا أكاذيب .. أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لن تعين أعضاء النيابة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تعيين القضاة مسئولية مجلس القضاء الأعلي والأكاديمية العسكرية لن تعين أعضاء النيابة.

لسنا للبيع.. رسالة شديدة اللهجة من وزيرة بجرينلاند إلى أمريكا

قالت نايا ناثانيلسن، وزيرة الاقتصاد والتجارة والموارد الطبيعية بجرينلاند، إن شعب الجزيرة يواجه في الأسابيع الأخيرة أجواء عصيبة بسبب المخاوف من محاولات السيطرة أو شراء جرينلاند، مشيرة إلى أن هذه الأحاديث أثارت القلق والخوف بين المواطنين.

مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر لم تتآمر على أحد في المنطقة ولم تشارك في تدمير أو تخريب.

مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو: المفاوضات الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة

قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إن المفاوضات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة لكنها لا تزال بحاجة إلى تنقيح استراتيجي لضمان فعاليتها وإمكانية البناء عليها.

اتصالات النواب: توجيهات الرئيس السيسي لحماية الأطفال والأسر مواكبة للتطور التكنولوجي

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة باقتراح تشريع جديد يهدف إلى حماية الأطفال والأسرة من المخاطر التكنولوجية.

الرئيس السيسي بكلمات صادقة من القلب: «ده سلطان زايل أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه »

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل للشعب المصري قائلا:" افخروا ببلدكم.. فمنذ 2014 لم تتورط مصر في أي مؤامرة لهدم أو تقسيم المنطقة".

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل حاسمة إلى مؤسسات الدولة والوزارات، قائلا:" لازم نخلي بالنا من أهمية إصلاح المؤسسات بهدوء وعقل وخطة عشان الدولة تقوم وتتطور وتتقدم ".

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

علق أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على الانتقادات الموجهة لقرار الحكومة بإلغاء إعفاء الهواتف المحمولة التي يشتريها المصريون في الخارج من الرسوم الجمركية، قائلًا:"القرار مطبق، ولا يوجد أي تفكير في إعادة النظر فيه، وأوجه رسالة لإخواتنا المصريين في الخارج أنه تم تطبيق مرونة كاملة، وأنهم ينزلوا مصر بتليفوناتهم وتشتغل بدون أي مشاكل."

زوجة الشهيد رامي هلال تكشف تفاصيل مؤثرة عن نجلها علي في احتفالية عيد الشرطة

كشفت النائبة مروة توفيق، زوجة الشهيد البطل العقيد رامي هلال، عن تفاصيل مؤثرة تتعلق بمشاركة نجلها علي في احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لميس الحديدي عن احتضان الرئيس السيسي لابن شهيد: حضن أب لابنه

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مشهد احتضان الرئيس السيسي لنجل الشهيد العقيد رامي علي، والتقاطه صورة تذكارية مع أسرته خلال احتفالية عيد الشرطة الرابع والسبعين، قائلة:"مشهد ابن الشهيد رامي، هلال الحضن ده أثّر فيّ جدًا، وواضح أنه كان عنده ثلاثة أبناء، منهم الطفل الصغير."