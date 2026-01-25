قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيّر لهجته .. ترامب يتراجع بعد إساءته وإثارة غضب بريطانيا وحلف الناتو
شهداء لقمة العيش .. قرارات من النيابة بشأن مصرع طفـ.ـل وشابين بحادث مروّع في الجيزة
الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد
تفاصيل جلسة محاكمة 6 متهمين بخلية عين شمس
الزمالك والمصري أبرزها.. مباريات حاسمة في كأس الكونفدرالية اليوم
استولى على أموال المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني .. دجّال يُواجه هذه العقوبة
موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم
رئيس الوزراء الباكستاني: إسلام آباد وافقت على الانضمام إلى «مجلس السلام» في غزة ﻿
«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور
ترامب يكشف عن «سلاح سري» وراء اعتقال مادورو في فنزويلا
أحمد فتوح يُفجّر مفاجآت من كواليس المنتخب: كنّا نحلم بأمم إفريقيا من أجل محمد صلاح
قبل المواجهة.. تعرّف علي مشوار الزمالك والمصري في البطولة الإفريقية
أخبار التوك شو| أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لن تعين أعضاء النيابة.. الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق ولا تفكير في إعادة النظر

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي: 

 أي كلام غير دا أكاذيب .. أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لن تعين أعضاء النيابة 

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تعيين القضاة مسئولية مجلس القضاء الأعلي والأكاديمية العسكرية لن تعين أعضاء النيابة. 

 لسنا للبيع.. رسالة شديدة اللهجة من وزيرة بجرينلاند إلى أمريكا

قالت نايا ناثانيلسن، وزيرة الاقتصاد والتجارة والموارد الطبيعية بجرينلاند، إن شعب الجزيرة يواجه في الأسابيع الأخيرة أجواء عصيبة بسبب المخاوف من محاولات السيطرة أو شراء جرينلاند، مشيرة إلى أن هذه الأحاديث أثارت القلق والخوف بين المواطنين.   

مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر لم تتآمر على أحد في المنطقة ولم تشارك في تدمير أو تخريب. 

  مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو: المفاوضات الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة

قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إن المفاوضات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة لكنها لا تزال بحاجة إلى تنقيح استراتيجي لضمان فعاليتها وإمكانية البناء عليها.  

 اتصالات النواب: توجيهات الرئيس السيسي لحماية الأطفال والأسر مواكبة للتطور التكنولوجي 

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة باقتراح تشريع جديد يهدف إلى حماية الأطفال والأسرة من المخاطر التكنولوجية. 

  الرئيس السيسي بكلمات صادقة من القلب: «ده سلطان زايل أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه »

وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل للشعب المصري قائلا:" افخروا ببلدكم.. فمنذ 2014 لم تتورط مصر في أي مؤامرة لهدم أو تقسيم المنطقة".  

 أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل حاسمة إلى مؤسسات الدولة والوزارات، قائلا:" لازم نخلي بالنا من أهمية إصلاح المؤسسات بهدوء وعقل وخطة عشان الدولة تقوم وتتطور وتتقدم ". 

  الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

علق أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على الانتقادات الموجهة لقرار الحكومة بإلغاء إعفاء الهواتف المحمولة التي يشتريها المصريون في الخارج من الرسوم الجمركية، قائلًا:"القرار مطبق، ولا يوجد أي تفكير في إعادة النظر فيه، وأوجه رسالة لإخواتنا المصريين في الخارج أنه تم تطبيق مرونة كاملة، وأنهم ينزلوا مصر بتليفوناتهم وتشتغل بدون أي مشاكل." 

  زوجة الشهيد رامي هلال تكشف تفاصيل مؤثرة عن نجلها علي في احتفالية عيد الشرطة 

كشفت النائبة مروة توفيق، زوجة الشهيد البطل العقيد رامي هلال، عن تفاصيل مؤثرة تتعلق بمشاركة نجلها علي في احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

  لميس الحديدي عن احتضان الرئيس السيسي لابن شهيد: حضن أب لابنه 

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مشهد احتضان الرئيس السيسي لنجل الشهيد العقيد رامي علي، والتقاطه صورة تذكارية مع أسرته خلال احتفالية عيد الشرطة الرابع والسبعين، قائلة:"مشهد ابن الشهيد رامي، هلال  الحضن ده أثّر فيّ جدًا، وواضح أنه كان عنده ثلاثة أبناء، منهم الطفل الصغير."  

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

إمام عاشور كلمة السر.. أحمد عبد الحليم يقيّم صفقات الأهلي ويكشف رأيه في بدلاء محمد هاني

سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري

الاتحاد المصري يعلن عن فتح باب التقدم لدبلومة التدريب الأفريقية A9

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

