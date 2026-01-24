سري الدين : مش هنفضل نتخانق مع الماضي .. حزب الوفد لازم يعود بقوته

نفى الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح على رئاسة الحزب، أن يكون هناك مرشحين على منصب رئاسة الحزب لصالح منافسه الدكتور السيد البدوي أمرًا مقلقًا له، قائلًا:"واحدة من الثلاثة المنسحبين لم يرشح أحد، وبالنسبة للقيادتين الأخريين، أكبر قيادة فيهم د . بهاء أبو شقة أعلن تأييده لي، وبالتالي هذا غير مقلق."



تابع خلال لقاء ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:"طبيعة الانتخابات أن يكون هناك مؤيدون ومعارضون لأحد المرشحين، وليس ذلك فقط، بل طبيعة حزب الوفد أن يكون هناك اختلاف في الآراء. والفكرة الرئيسية هذه المرة أن الاختلاف في الرؤية لا ينبغي أن يؤدي إلى الإقصاء، لأن هذا الأمر عانينا منه على مدار 15 عامًا الماضية."



مشددًا أن الهدف هذه المرة الاحتواء، قائلًا:"في الفترات الماضية رأينا قرارات فصل تعسفية، وأي شخص يختلف مع رئيس الحزب يتم رفده من الهيئة العليا وفصل من الهيئة الوفدية، وهذا يجب أن يتوقف، وهذا ما نتحدث عنه من فكرة 'الاحتواء'."



واصل:"يتم ذلك عبر برنامج قوي يحتوي كل الوفديين، ومن واقع جولاتي في المحافظات لمست وجود الوفديين بكل قوة، لأن الوفدي لا يستطيع أن يذهب لمكان آخر ويشعر بانتماء قوي.

وبالتالي، حتى يتحقق ذلك، لا بد من إعادة المقرات واللجان النوعية والفعاليات، هناك أمور نحتاجها."

مشددًا:"مش هنفضل نتخانق مع الماضي، يجب النظر إلى المستقبل حتى يعود حزب الوفد بقوته."