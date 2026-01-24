قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مصادر لـ"صدى البلد": منير فخري عبد النور و محمود أباظة يعلنان دعمهما لهاني سري الدين لرئاسة الوفد

الدكتور هاني سري الدين ، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد
معتز الخصوصي

قالت مصادر داخل حزب الوفد إنه خلال ساعات سيعلن عدد من قيادات ورموز بارزة جدا في حزب الوفد إعلان دعمهم للدكتور هاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد.

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن أن على رأس هذه القيادات الوفدية البارزة منير فخري عبد النور و محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق ، حيث سيعلنا رسميا خلال ساعات دعمهم للدكتور  هاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد.

وكانت قد أعلنت عدد من القيادات الوفدية دعمها للدكتور هاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد ، حيث أعلن القيادى الوفدى المستشار  حسن شحاته تأييده للدكتور هانى سرى الدين لرئاسة الوفد.

وثمنت الحملة الرسمية لانتخاب الدكتور هانى سرى الدين رئيساً للوفد إعلان دعم وتأييد المستشار حسن شحاته الذى أكد ان ترشح الدكتور هانى سرى الدين يمثل الأمل فى استعادة حزب الوفد لمكانته العظيمة، وأن قراره جاء بعد تحليل استراتيجى ليتولى سرى الدين رئاسة حزب الوفد.

وقالت الحملة إنها تثمن روح المساندة والدعم التي يبديها القيادى الوفدي  لإعادة بناء الوفد ليستعيد مكانته في المشهد السياسي.

وأعلن المهندس عبد الله الطويل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وسكرتير مساعد الحزب سابقًا، دعمه للدكتور هاني سري الدين في انتخابه رئيسًا لحزب الوفد، داعيًا أعضاء الهيئة الوفدية إلى منحه ثقتهم خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل، إيمانًا بقدرته على قيادة الحزب في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكد أن تجديد ترشح الدكتور هاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد أعاد الأمل في استعادة الحزب لمكانته التاريخية، وبعث روح الشباب والحيوية في صفوفه، مشيرًا إلى أن الوفديين اليوم أمام لحظة فارقة تتطلب إحياء ثوابت الحزب ورفع رايته الوطنية.

وقال الطويل في بيان له ،إن حزب الوفد كان ولا يزال يمثل مدرسة وطنية ليبرالية دستورية تؤمن بالدولة المدنية والعدالة الاجتماعية والحريات العامة، مؤكدًا أن هذه المبادئ يجب أن تكون المعيار الحاكم لتقييم أداء الحزب وقياداته خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عضو الهيئة العليا أنه انخرط في العمل الحزبي منذ عودة الوفد إلى الساحة السياسية في ثمانينيات القرن الماضي، وكان إيمانه راسخًا بأهمية وجود حزب معارض قوي وفاعل باعتباره خدمة عامة تصب في مصلحة الوطن، خاصة في ظل واقع سياسي ما زال يُدار بعقلية الحزب الواحد.

وأشار الطويل إلى أن المشهد السياسي بعد عام 2011 شهد حالة من الارتباك، مع تداخل العمل العام بالمصالح الخاصة وغياب قواعد الحوكمة، وهو ما انعكس سلبًا على الحياة الحزبية بوجه عام، وعلى حزب الوفد بشكل خاص، فأفقده جزءًا من دوره وتأثيره لدى قطاعات واسعة من المواطنين، لا سيما الأجيال الجديدة.

وأضاف أن انتخابات رئاسة حزب الوفد المقررة في 30 يناير تمثل فرصة حقيقية لتصحيح المسار واستعادة ثقة الشارع، مؤكدًا أن الدكتور هاني سري الدين يقدم نموذجًا لقيادة متزنة تُغلب المصلحة العامة على الخاصة، وتسعى إلى لمّ شمل الوفديين وإعادة الحزب إلى دوره الوطني الطبيعي بمواقف واضحة ومقنعة للرأي العام.

الاكتئاب
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
التهاب القولون
إيلون ماسك
