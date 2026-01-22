هاني سري الدين: لو برنامج الحكومة يتفق مع مبادئ حزب الوفد لا مشكلة بالمشاركة

كشف هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة الحزب، عن رأيه في تواجد مرشح من حزب الوفد في الحكومة.



وقال هاني سري الدين في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لو برنامج الحكومة يتفق مع مبادئ الحزب لا مشكلة لدينا بالمشاركة في الحكومة.

وتابع هاني سري الدين :" نرى ان نكون في موضع المعارضة الآن.. ونحن جزء من التيار الوطني والحياة السياسية المصرية ".

وأكمل هاني سري الدين :" لو هناك توافق مع سياسات الحكومة قد يكون لنا مرشح في الحكومة لكن الوضع الحالي لا يجعلنا ندفع بمرشح".



وتابع هاني سري الدين :" الوفدين يحتاجون إلى تطوير ووضع حزب الوفد على المسار الصحيح ونحن امام مرحلة تقتضي التغيير وتولي قيادة جديدة داخل الحزب ".