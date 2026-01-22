هاني سري الدين: حزب الوفد يعاني ويحتاج إلى قيادة جديدة تسهم في تطويره

أكد هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة الحزب، أن تولي منصب رئيس حزب الوفد هو شرف لأي فرد يعمل في الحقل السياسي.



وقال هاني سري الدين في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" حزب الوفد يواجه تحديات كثيرة والحزب يعاني ونحتاج في هذه المرحلة على قيادة جديدة لتحديث وتطوير حزب الوفد ".

وتابع هاني سري الدين :" الوفدين يحتاجون إلى تطوير ووضع حزب الوفد على المسار الصحيح ونحن امام مرحلة تقتضي التغيير وتولي قيادة جديدة ".



واكمل هاني سري الدين :" حزب الوفد واحد من أقدم الأحزاب السياسية حول العالم "، مضيفا:" ضعف حزب الوفد ساهم في ضعف الحياة السياسية ونحتاج إلى استعداة الكيان الوطني المعارض وهو حزب الوفد ".

