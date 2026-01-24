قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

أبرزهم عمرو موسى.. قيادات وفدية تدعم هاني سري الدين لرئاسة الحزب

هاني سري الدين
هاني سري الدين
معتز الخصوصي

أعلنت القيادات التاريخية لحزب الوفد تأييدها ومساندتها ودعمها للدكتور هاني سري الدين في انتخابات رئاسة الوفد التي ستجري يوم الجمعة الموافق الثلاثين من يناير الحالي.  

ضمت القيادات والقامات الوفدية المؤيدة ل" سري الدين" السياسي الكبير السيد عمرو موسى الرئيس الشرفي لحزب الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق، والوزير منير فخري عبد النور سكرتير عام الوفد الأسبق، والنائب محمد سرحان نائب رئيس الوفد الأسبق، والمهندس صلاح دياب عضو الهيئة العليا السابق، والمهندس عبد الله الطويل عضو العليا الهيئة السابق، والنائب طاهر حزين البرلماني وعضو الهيئة العليا السابق.

وأكدت القيادات التاريخية للوفد أن تأييدها للدكتور هانى سرى الدين يأتي انطلاقا من حرصها على مستقبل حزب الوفد ودوره المفترض في الحياة السياسية.

وأوضحوا  أن ' سري الدين" هو الأقدر على لم الشمل والأقدر على 
إعادة بناء الحزب ليعود كما كان ضميرا للأمة المصرية.

وتثمن الحملة الرسمية لانتخاب الدكتور هاني سري الدين رئيسا للوفد بيان رموز الوفد وقادته التاريخيين سعيا لاستعادة مكانة الوفد ودوره في الحياة السياسية.

حزب الوفد هاني سري الدين الوفد انتخابات رئاسة الوفد بهاء الدين أبو شقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

