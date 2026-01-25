قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي | نصائح وتحذيرات
85 يوما بدون هدف.. هل يعيش محمد صلاح الفصل الأخير في رحلته مع ليفربول ؟
شديد البرودة ليلاً.. حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026
علي جمعة: «العفو» ليس ضعفًا بل قوة ومُجاهدة عظيمة ويجعلنا فى محل نظر الله
تفاهم إسرائيلي–أمريكي لفتح معبر رفح… وانتقادات داخل حكومة نتنياهو لضغوط ويتكوف
«طريقة معلّمين وكالة البلح».. تعليق مُثير من عدلي القيعي بشأن الصراع بين الأهلي وبيراميدز
بعد تحذيرات الرئيس من الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا.. خبراء يكشفون أخطر تهديدات السوشيال ميديا للأطفال
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 25 يناير 2026
غيّر لهجته .. ترامب يتراجع بعد إساءته وإثارة غضب بريطانيا وحلف الناتو
شهداء لقمة العيش .. قرارات من النيابة بشأن مصرع طفـ.ـل وشابين بحادث مروّع في الجيزة
الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد
تفاصيل جلسة محاكمة 6 متهمين بخلية عين شمس
تحقيقات وملفات

بعد تحذيرات الرئيس من الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا.. خبراء يكشفون أخطر تهديدات السوشيال ميديا للأطفال

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رنا أشرف

في إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان وحماية الأجيال الجديدة من المخاطر المستحدثة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعامل مع القضايا المجتمعية المعاصرة، وعلى رأسها حماية الأطفال من  الاستخدام غير الآمن للهواتف المحمولة ووسائل التكنولوجيا الحديثة، مع التأكيد على أهمية وضع ضوابط وآليات واضحة تضمن تنشئة الأطفال على التعامل الواعي والمتوازن مع هذه الوسائل في المراحل العمرية المناسبة.

ويأتي هذا التوجيه الرئاسي في توقيت بالغ الحساسية، تزامنًا مع تصاعد التحذيرات الصادرة عن خبراء الصحة النفسية والتربويين بشأن التداعيات السلبية المتزايدة للاستخدام غير المنضبط للأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والعوالم الرقمية، في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية وسهولة الوصول إلى المحتوى الإلكتروني دون رقابة فعالة.

وأكد متخصصون أن تلك المخاطر لم تعد مقتصرة على مظاهر تقليدية مثل العزلة الاجتماعية أو ضعف التواصل داخل الأسرة، بل تطورت إلى تهديدات أعمق تمس الصحة النفسية والسلوكية للأطفال.

بعد التحذيرات الرئاسية من مخاطر السوشيال ميديا

وليد هندي: الألعاب والتحديات الإلكترونية أصبحت بوابة لإيذاء الذات وقتل النفس

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن المطالبات القديمة بالرقابة الأسرية على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي كانت تركز في بدايتها على مخاطر محدودة، مثل الانطواء الاجتماعي، والعزلة النسبية عن الأسرة، والانشغال الذهني، وهي مخاطر كان يمكن احتواؤها من خلال المتابعة الوالدية والتدخل الأسري المباشر.

وأوضح أن التطور المتسارع في استخدام السوشيال ميديا، وتوسع قاعدة الاعتماد عليها بشكل شبه كلي، نقل المخاطر إلى مستوى أخطر بكثير، لم يعد يقتصر على دور الأسرة وحدها، خاصة مع ظهور عوالم رقمية مظلمة مثل الـ"دارك ويب"، التي تروج لسلوكيات عدوانية ووحشية، مشيرًا إلى أن بعض الأطفال أصبحوا يتعلمون أنماطًا إجرامية كاملة عبر الإنترنت، وصلت إلى ارتكاب جرائم قتل وتأثيرات نفسية خطيرة عن بعد.

وأشار هندي إلى أن المحتوى العنيف، مثل مقاطع تعذيب الحيوانات، والاستغلال الجنسي، والترويج لهويات وسلوكيات غير مناسبة للمراحل العمرية الصغيرة عبر الألعاب والمنصات الإلكترونية، أسهم في تآكل القيم الإنسانية وطمس الهوية النفسية للأطفال، فضلًا عن انتشار ظواهر قتل النفس وإيذاء الذات الناتجة عن بعض التحديات والألعاب الخطرة مثل “الحوت الأزرق” وغيرها.

وأضاف أن السوشيال ميديا لم تعد تسبب مجرد اندماج نفسي مع لعبة أو انفصال وجداني مؤقت، بل تحولت إلى استغراق كامل في العالم الافتراضي، أثر سلبًا على القدرات الذهنية للأطفال، واغتال براءتهم، ورفع معدلات القلق والاكتئاب وفرط الحركة والاندفاعية، وهو ما انعكس بدوره على التحصيل الدراسي والقدرة على اتخاذ القرار.

ولفت “هندي” إلى أن الأضرار امتدت أيضًا إلى الصحة الجسدية، حيث ظهرت مشكلات في الإبصار، والعمود الفقري، والعضلات، والجهاز الهيكلي، نتيجة الجلوس الطويل واستخدام الأجهزة الذكية، مؤكدًا أن حجم هذه المخاطر يستدعي تدخلًا جريئًا وسياديًا لحماية الأطفال وإعادتهم إلى أسرهم وذواتهم قبل فوات الأوان.

وشدّد على ضرورة تبني تشريعات حاسمة مستلهمة من التجربة الأسترالية، تقوم على حجب أو تقييد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 18 عامًا، أو على الأقل حظر المحتوى شديد الخطورة، موضحًا أن هذا التوجه لا يهدف إلى حرمان الأطفال كليًا، بل إلى حمايتهم نفسيًا وجسديًا واجتماعيًا، باعتبارهم الثروة البشرية الحقيقية للمجتمع.

وأكد أن حماية الأطفال رقميًا تمثل امتدادًا طبيعيًا لجهود الدولة في بناء الإنسان المصري، التي بدأت ببرامج الرعاية الصحية والاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، ومبادرات الكشف المبكر عن الأمراض، ومشروعات “حياة كريمة”، مشيرًا إلى أن هذا التوجّه يعزز الروابط الأسرية ويعيد التماسك الاجتماعي، في وقت أصبحت فيه بعض الدراسات تشير إلى أن الأطفال باتوا يلجأون للذكاء الاصطناعي أكثر من لجوئهم لآبائهم في طلب النصيحة والتوجيه.

واختتم “هندي” تصريحاته بالتأكيد على أن استنساخ التجارب العالمية الناجحة يجب أن يتم بما يتماشى مع القيم المصرية الأصيلة والهوية العربية، بما يضمن عودة الأطفال إلى ممارسة أنشطة حرة تنمي قدراتهم بدلًا من تدميرها، ويعيد للأسرة دورها الطبيعي في التنشئة والتوجيه، حفاظًا على مستقبل المجتمع بأكمله.

