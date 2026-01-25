قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تنظيم الاتصالات يكشف السر وراء ضرائب الموبايلات وفاتورة الـ 100 مليار جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

في ظل تساؤلات متزايدة حول قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد ودعم التصنيع المحلي، وليس لفرض أعباء جديدة على المواطنين، مشددًا على أن القرار مطبق منذ عام تقريبًا وبدأ يؤتي ثماره على أرض الواقع.

سوق ضخم يستهلك 20 مليون جهاز سنويًا

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن السوق المصرية تُعد من أكبر أسواق الهواتف المحمولة في المنطقة، حيث تشهد استهلاك نحو 20 مليون جهاز جديد سنويًا، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي.

الهواتف الذكية الصينية

استيراد الهواتف يستنزف ملياري دولار سنويًا

وأوضح أن الاعتماد على الاستيراد خلال السنوات الماضية كلّف الدولة أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل نحو ملياري دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني وتفرض ضرورة البحث عن بدائل محلية.

التصنيع المحلي بدلًا من الاستهلاك

وأضاف أن الدولة تعمل على إحداث تحول جذري من كونها سوقًا استهلاكية إلى مركز إقليمي للتصنيع، لافتًا إلى أن توطين صناعة الهواتف المحمولة يأتي في صميم هذه الرؤية، خاصة مع الاتجاه لنقل التكنولوجيا العالمية إلى داخل مصر.

مدارس تكنولوجية تُجهز عمالة المستقبل

وشدد على أن التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي، وإنشاء المدارس التكنولوجية المتخصصة، أسهم في توفير كوادر مؤهلة قادرة على العمل في صناعة الهواتف المحمولة والصناعات المرتبطة بها.

حماية الصناعة المحلية.. خطوة عالمية معترف بها

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع الجهات المعنية، ألزم الشركات العالمية بتصنيع جزء من إنتاجها داخل مصر، موضحًا أن منح فترة حماية للصناعة المحلية يُعد إجراءً طبيعيًا تتبعه الدول في المراحل الأولى من التصنيع.

الهواتف الذكية

شركات عالمية تبدأ الإنتاج في مصر

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عددًا من الشركات العالمية استجاب بالفعل لتوجه الدولة وبدأ في اتخاذ خطوات تنفيذية للتصنيع داخل السوق المصرية، في مؤشر واضح على نجاح خطة توطين صناعة الهواتف المحمولة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الهواتف المحمولة تنظيم الاتصالات التصنيع المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

طلب إحاطة في النواب لمواجهة تداعيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

مطرقة محكمة

كيف تعامل القانون مع جرائم نشر المحتوى الخادش للحياء على منصات التواصل؟ اعرف التفاصيل

التحرش

حبس وغرامات.. عقوبات رادعة للتصدي لجرائم التحـ ـرش وفقا للقانون

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد