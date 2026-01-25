لقاء سويدان: المرض أثّر على شكلي فقط.. وقوتي الحقيقية في إيمانى

حرصت الفنانة لقاء سويدان على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، بعد إصابتها بالعصب السابع، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشفت فيه عن تفاصيل حالتها ورسائلها الإيجابية للجمهور.

وأعربت لقاء سويدان عن تمسكها بالعمل والاستمرار في حياتها بشكل طبيعي رغم الأزمة الصحية، مؤكدة أنها تتعامل مع المرض بروح الرضا والتسليم، معتبرة ما تمر به ابتلاءً يحمل في طياته رسالة إلهية، مشددة على أن الإيمان يمنح الإنسان القوة لتجاوز أصعب المحن.

وأوضحت أن المرض أثّر على شكلها الخارجي فقط، مؤكدة أن هناك كثيرين يعانون منذ الطفولة من إعاقات جسدية مختلفة، ورغم ذلك يعيشون حياتهم بصورة طبيعية وقوية، بشرط ألا تتحول الإعاقة إلى عائق فكري أو أخلاقي أو روحي.

وقالت إن قوة الإنسان الحقيقية تكمن في وعيه ونظرته للحياة، وليس في مظهره الخارجي، موجهة رسالة دعم لكل من يمر بتجربة مرضية مشابهة بضرورة التمسك بالأمل وعدم الاستسلام.

