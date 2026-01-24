قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكو بانزا عبر إنستجرام الآن.. شاهد
إمساكية شهر رمضان 2026 ومواقيت الصلاة بالتفصيل .. تعرف عليها
عاصفة ثلجية تعطل الطيران في الولايات المتحدة وإلغاء 12 ألف رحلة
الزمالك مش عاوزني | تعليق مثير من فتوح عن حقيقة رغبته في الأهلي
كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس
عمرو أديب عن التعديل الوزاري المحتمل : يجب أن يأتي بكفاءات
إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقاء سويدان توضح حقيقة استمرار برنامجها بعد إصابتها بالعصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
باسنتي ناجي

كشفت الفنانة والإعلامية لقاء سويدان  عن تفاصيل مرضها بعد إصابتها بالعصب السابع واستمرارها بالعمل في برنامجها الإذاعي وممارسة كل أنشطتها الحياتية واليومية والعلاجية.

لقاء سويدان توضح استمرار برنامجها

وقالت لقاء سويدان عبر فيديو علي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" إنها مستمرة في حياتها اليومية وعملها داخل القناة رغم مرضها الشديد وإصابتها بالعصب السابع مؤكدة أنها راضيه تماما بالمرض الذي منحه الله لها" .

وأكدت لقاء أن المرض أثر علي شكلها فقط، وأن هناك من يعاني منذ الطفولة من مشكلات في إعاقة جسدية  ويكمل حياته بشكل طبيعي.

وشددت الفنانة علي  أن أهم شيء هو ألا تتحول الإعاقة إلى حالة عقلية أو أخلاقية أو روحية.

وكانت قد كتبت الفنانة لقاء سويدان، منشورا مطولا ومؤثرا عبر حسابها الخاص على فيسبوك، بعد أيام من إعلان إصابتها بالعصب السابع. 

وكتبت لقاء سويدان، في منشورها: «حسبنا الله ونعم الوكيل .. أنا بقالي في الفن ٤١ سنة .. اشتغلت مع أكبر نجوم مصر  من طفولتي احمد زكي و سعاد حسني فريد شوقي كمال الشناوى  أسعاد يونس يونس شلبي  صلاح السعدني صفاء أبو السعود نادية الجندي  سميحة ايوب مرفت امين نور الشريف عادل امام وده علي سبيل المثال». 

وتابعت لقاء سويدان: «ذقت معني النجاح الحقيقي   مع جمهور حقيقي مش في عالم افتراضي .. ولا اسعي لترند معرضة نفسي و سمعتي وتاريخي لهذا .. حصلت على جوائز في مهرجانات عربية ومصرية وقابلت ملوك ورؤساء دول كممثلة لبلدي وأنا خريجة اكاديمية الفنون كونسير فتوار ثم فنون مسرحية الاولي علي دفعتي حاليا 

وأضافت لقاء سويدان: «ويشهد الله علي نيتي من الظهور لم تطلب مني القناة ذلك ولا أنا أستفيد ماديا من مشاهدات شكرا لكل اللي دعا لي من قلبه و هم كثير في كل الوطن العربي وأفوض أمري إلى الله في كل من أراد أن يأذيني». 

إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع 

أعلنت الفنانة لقاء سويدان، إصابتها بالعصب السابع، وذلك خلال ظهورها على الهواء في برنامجها على قناة "الشمس".

وقالت سويدان : " بشكر كل الناس اللي سألت عليا في مرضي وبشكر جمهوري على دعائهم لي وتمنياتهم لي بالشفاء ".

وتابعت: " حبيت أظهر الجانب الإنساني من حياتي لجمهوري من غير خجل وفيه ناس قالتلي متطلعيش هوا بالشكل ده لكني أصريت على الظهور ".

وأكملت لقاء سويدان :" الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل"، مضيفة:" إحنا عندنا مشاكل حياتية ولدينا مشاكل صحية كثيرة ".

ولفتت سويدان : " هناك لحظات مرض وضعف ويأس نمر بها وأنا أصبت بالعصب السابع بناء على حالة نفسية سيئة وتعرضت لضغط عصبي لفترة طويلة وظهرت ليا حملات تشويه وفيه ناس كنت بعتبرهم قريبين مني وأصدقاء لي".

https://www.facebook.com/share/v/17P1pLCYXq/

لقاء سويدان نجوم الفن الفنانة لقاء سويدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

ترشيحاتنا

لقاء سويدان

لقاء سويدان توضح حقيقة استمرار برنامجها بعد إصابتها بالعصب السابع

بوستر مسلسل علي كلاي

مسلسل الشارع .. طرح البوستر الرسمى لمسلسل علي كلاي

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

بالصور

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد