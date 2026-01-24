مسلسل الشارع .. طرح البوستر الرسمى لمسلسل علي كلاي

طرح الفنان أحمد العوضي البوستر الرسمي لمسلسله “علي كلاي” ، الذى من المقرر مشاركته فى الموسم الرمضاني المقبل 2026.

وشارك أحمد العوضي بوستر المسلسل عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام ، وكتب معلقًا: "البوستر الرسمي ل علي كلاي ..

مسلسل الشارع ان شاء الله".

وكانت طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقنوات ON البرومو الرسمي الأول لمسلسل «علي كلاي»، بطولة الفنان أحمد العوضي، تمهيدًا لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2026، وذلك في إطار تشويقي حماسي جذب الجمهور منذ اللحظات الأولى.

وظهر أحمد العوضي خلال البرومو داخل حلبة ملاكمة أثناء خوضه أحد المباريات، في أجواء مليئة بالإثارة والقوة، مع إبراز ملامح شخصية «علي كلاي» التي تعتمد على التحدي والإصرار وعدم الاستسلام.

وقال العوضي خلال البرومو:«علي كلاي مبيخسرش.. أنا نمرة واحد يا كابتن، هلعب الماتش وهكسب.. أنا إمبراطور اللعبة»، في جملة عكست طبيعة الشخصية والصراع الذي يخوضه بطل العمل.

كما تضمن البرومو لقطات أخرى سريعة ومشوقة، ألمحت إلى تصاعد الأحداث والصراعات الدرامية داخل العمل، ما زاد من حماس الجمهور وترقبهم للمسلسل، الذي يعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.

أحداث مسلسل “علي كلاي”

وتدور أحداث مسلسل «علي كلاي» في إطار درامي يمتد لـ30 حلقة، حول ملاكم قوي يشق طريقه داخل عالم الحلبة، لتتجاوز معاركه حدود المنافسات الرياضية، وتتحول إلى صراعات قاسية مع الواقع والعمل والعلاقات، في عمل يجمع بين الأكشن والبعد الإنساني.

أبطال مسلسل “علي كلاي”

ويأتي المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب أحمد العوضي ودُرّة، من بينهم:محمود البزاوي، انتصار،عصام السقا، يارا السكري، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، بسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.