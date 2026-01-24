قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء
تأجيل موعد دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 بالسعودية
نشأت الديهي يتحدث عن وثيقة التأمين البنكية لأبناء الشهداء
مبلغ يقترب من المليار دولار.. ألمانيا تبحث دعم تخلي جنوب إفريقيا عن الفحم
الرئيس السيسي يتابع باستمرار.. وزير الكهرباء يوجه بالالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء محطة الضبعة
ترامب ينتقد حاكم مينيسوتا: عناصر ICE اضطروا للدفاع عن أنفسهم
البيت الأبيض يسخر من الانتقادات بعد نشر صورة لترامب مع بطريق في جرينلاند
موعد صرف معاش شهر فبراير 2026
الضرائب تستكمل ندوات التثقيف الضريبي الأسبوعية.. تفاصيل
السنباطي تشيد بتوجيهات الرئيس لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للسوشيال
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
فن وثقافة

مسلسل الشارع .. طرح البوستر الرسمى لمسلسل علي كلاي

بوستر مسلسل علي كلاي
بوستر مسلسل علي كلاي
تقى الجيزاوي

طرح الفنان أحمد العوضي البوستر الرسمي لمسلسله “علي كلاي” ، الذى من المقرر مشاركته فى الموسم الرمضاني المقبل 2026.

وشارك أحمد العوضي بوستر المسلسل عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام ، وكتب معلقًا: "البوستر الرسمي ل علي كلاي .. 
مسلسل الشارع ان شاء الله".

وكانت طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقنوات ON البرومو الرسمي الأول لمسلسل «علي كلاي»، بطولة الفنان أحمد العوضي، تمهيدًا لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2026، وذلك في إطار تشويقي حماسي جذب الجمهور منذ اللحظات الأولى.

وظهر أحمد العوضي خلال البرومو داخل حلبة ملاكمة أثناء خوضه أحد المباريات، في أجواء مليئة بالإثارة والقوة، مع إبراز ملامح شخصية «علي كلاي» التي تعتمد على التحدي والإصرار وعدم الاستسلام.

وقال العوضي خلال البرومو:«علي كلاي مبيخسرش.. أنا نمرة واحد يا كابتن، هلعب الماتش وهكسب.. أنا إمبراطور اللعبة»، في جملة عكست طبيعة الشخصية والصراع الذي يخوضه بطل العمل.

كما تضمن البرومو لقطات أخرى سريعة ومشوقة، ألمحت إلى تصاعد الأحداث والصراعات الدرامية داخل العمل، ما زاد من حماس الجمهور وترقبهم للمسلسل، الذي يعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.

أحداث مسلسل “علي كلاي”

وتدور أحداث مسلسل «علي كلاي» في إطار درامي يمتد لـ30 حلقة، حول ملاكم قوي يشق طريقه داخل عالم الحلبة، لتتجاوز معاركه حدود المنافسات الرياضية، وتتحول إلى صراعات قاسية مع الواقع والعمل والعلاقات، في عمل يجمع بين الأكشن والبعد الإنساني.

أبطال مسلسل “علي كلاي”

ويأتي المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب أحمد العوضي ودُرّة، من بينهم:محمود البزاوي، انتصار،عصام السقا، يارا السكري، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، بسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

أحمد العوضي علي كلاي موسم رمضان المقبل 2026 أبطال مسلسل “علي كلاي” مسلسل “علي كلاي”

