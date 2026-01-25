إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

أصيب سائق صباح اليوم الأحد في حادث إنقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي ناحية مدخل محور منفلوط بأسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل " تريللا" بالطريق الصحراوي الغربي مدخل محور منفلوط .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة نقل " تريللا " وإصابة سائق السيارة .



جرى نقل المصاب إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.