حسين مصطفى محرم: هناك 3 مسلسلات لوالدي لم ترى النور

تحدث الكاتب حسين مصطفى محرم، عن أعمال والده الراحل، خلال كواليس تصوير مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقال حسين مصطفى محرم، في لقاء مع كاميرا صدى البلد، إن والده ترك 3 مسلسلات لم يتم إنتاجها حتى الآن، قائلا: «والدي سايب ثلاث مسلسلات لم يروا النور وأتمنى طبعاً إنهم يتنفذوا لأنها مسلسلات قيمة جداً ياريت».

وحول إمكانية تقديم أجزاء إضافية لأي من أعمال والده الراحل، قال حسين مصطفى محرم: «أنا مش مع موضوع الأجزاء قوي أنا جربت عن نفسي في كيد النساء عملوا سلسلة نجاح قوي فطلبوا مني جزء ثاني عملت الجزء الثاني ما نجحش زي الجزء الأول فأنا مش مع الأجزاء قوي بصراحة لو العمل أساساً كان معمول علشان يبقى أجزاء فأنا معاه لكن فكرة ان يبقى فيه عمل نجح فنخترع له جزء تاني فده بيبقى مش صح».

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوام، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع تورتة الاحتفال، عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع إنتاج الفيديو بالهيئة، وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية.

كما حضر أبطال المسلسل، أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو، وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.