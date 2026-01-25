برلماني: توطين صناعة الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لمصر نحو الريادة الإقليمية

قال الدكتور نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطط توطين صناعة مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمثل خطوة استراتيجية هامة لمصر، مشيرًا إلى أن هذا التوجه سيعزز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويساهم في بناء صناعة وطنية قوية.

دعم المنتج المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة

وأكد النائب “ مصطفي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية، وأن دعم المنتج المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة يعكس رؤية الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الصناعي وتعظيم العائد من الموارد المتاحة.

وأضاف الدكتور نور الدين مصطفى أن توطين التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات العالمية سيضع مصر في مصاف الدول الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة، داعيًا كافة الشركات والمستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة للمساهمة في خطة الدولة للتحول الطاقي المستدام.