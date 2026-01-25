قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
أخبار البلد

جبران يشارك في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض غدًا

وزير العمل
وزير العمل

يشارك وزير العمل محمد جبران، غدًا الاثنين، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ويُعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026 الجاري، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويلقي الوزير محمد جبران كلمة مصر خلال فعاليات المؤتمر، الذي ينعقد سنويًا بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما يمنحه بُعدًا دوليًا يعزز أهمية النقاشات ويثري مخرجاته وتوصياته.

وعلى هامش المؤتمر، يلتقي وزير العمل بعدد من الوزراء والمسؤولين؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل، كما يعقد لقاءات متزامنة مع انعقاد المؤتمر مع عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية بالشركات السعودية، إلى جانب ممثلين عن الجالية المصرية بالمملكة.

ويجمع المؤتمر، الذي يُقام تحت شعار «نصيغ المستقبل»، نخبة من صُنّاع القرار وقادة الأعمال وخبراء أسواق العمل وممثلي المنظمات الدولية، للمشاركة في صياغة مستقبل العمل، مستهدفًا توفير منصة للحوار والتعاون، وتطوير حلول استشرافية لأبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل حول العالم.

وتشهد النسخة الثالثة من المؤتمر مشاركة 45 وزيرًا من مختلف دول العالم، وأكثر من 200 متحدث، إلى جانب ما يزيد على 7 آلاف مشارك من دول متعددة، ضمن أكثر من 50 فعالية وجلسة يتضمنها برنامج هذا العام، لمناقشة الحلول والسياسات المرتبطة بقضايا العمل على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتضمن البرنامج ستة محاور رئيسة، تغطي تأثير التحولات التكنولوجية على القوى العاملة، والمهارات الجديدة المطلوبة، وقضايا العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، ومرونة سوق العمل، ومواءمة أسواق العمل مع وتيرة التقدم المستمر.

كما يقدّم المؤتمر هذا العام عددًا من الصيغ المبتكرة، من بينها تنظيم «هاكاثونات» لتطوير حلول جديدة، وجلسات «التركيز» التي يستعرض خلالها المتحدثون أبرز التحديات وأفضل التجارب الاقتصادية، إلى جانب مناقشات أكاديمية يقودها باحثون حول موضوعات مختارة ذات أولوية عالمية.

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

طرق الوقاية من الانهيار العصبي

عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

أسباب تساقط الشعر ومضاعفات خطيرة

