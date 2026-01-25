قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
محافظات

رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر

ابراهيم جادالله

نظمت فنادق سياحية المختلفة بمدينة الغردقة، احتفالات كبيرة بمناسبة أعياد الشرطة، وسط حضور كبير من السياح الأجانب، وذلك لإدخال البهجة، وتعريفهم بأعياد الشرطة المصرية، وسط أغان وطنية مختلفة وحالة من الفرحة والسرور.

حيث احتفلت الفنادق  بعيد الشرطة التى نظمتها فنادق الغردقة، بمشاركة السياح الأجانب وسط حالة من الفرحة، والأعلام المصرية خلال الحفل وأغانى وطنية.


وأكد علاء الدين محمود مدير احد الفنادق المنظمة لاحتفالات أعياد الشرطة بالغردقة، أن الاحتفال جاء لتقديم الشكر والتقدير لجهود وتضحيات رجال الشرطه البواسل ودفاعهم عن الوطن والتضحية بأرواحهم لحماية الشعب المصري، مشيرًا إلى أن إقامة الاحتفالات بمشاركة السياح هى رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصرى دائما ما يدعم وطنه ومقدر لتضحيات رجالة فى الدفاع عن ترابك الوطني.

وأضاف محمود أن تنظيم احتفالات عيد الشرطه بالفنادق وتصميم بورتريهات باسمها وصور الشهداء أقل ما يمكن تقديمه لشهداء الشرطة نظير تضحياتهم الغالية للدفاع عن الوطن وحمايته.

كما شارك فى أحد الفنادق جنوب الغردقة عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات فى الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، والذى نظمته إحدى القرى السياحية جنوب الغردقة، حيث قام السائحون بتنظيم مسيرة حاملين أعلام مصر ومشيرين بعلامة النصر ومرددين الأناشيد والأغانى الوطنية.

ووجه خالد علوان مدير مجموعة فنادق الغردقة ، رسالة شكر للشرطة المصرية على الأمن والآمان الذى تنعم به مصر، مضيفا أن الأمن الذى ننعم به كان له دور رئيسى وصول 19 مليون سائح  لمصر عام 2025 من مختلف الدول الاوربية، مشيداً بالجهود التى بذلتها القيادة السياسية لعودة السياحة لمكانتها مرة أخرى.

وشهدت الاحتفالات مشاركة من مختلف الجنسيات والاعمار، وحرص السياح على رسم أعلام مصر على وجوههم، كذلك فقرات الاحتفال التى شملت الأغانى الوطنية وعروض فنية لفرق الأنيميشن.

