علاج الألم .. المستشفيات التعليمية تعقد مؤتمرها العلمي السنوي 2026

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، تعقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مؤتمرها العلمي السنوي لعام 2026، والذي يعقد على مدار يومي 26 و 27 يناير 2026.

ويُعقد المؤتمر بحضور نخبة من كبار الأطباء والعلماء والباحثين في الشأن الطبي، وذلك تحت شعار ( علاج الألم ) ليكون المحور الرئيسي للمناقشات من خلال الجلسات العلمية والتي تبلغ 40 جلسة علمية سيحاضر به ما يزيد على 200 أستاذ من الهيئة ومختلف الجامعات المصرية، سيحاضرون فيما يزيد على 200 محاضرة علمية،

20 ورشة عمل تستهدف كل فئات القطاع الطبي

ومن المقرر عقد 20 ورشة عمل تستهدف كل فئات القطاع الطبي مثل الأطباء والصيادلة والتمريض والتي ينظمها مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة ، والمؤتمر معتمد من المجلس الصحي المصري بـ 16 ساعه تدريبية.