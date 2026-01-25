الدينار ينخفض .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

تراجعت أسعار العملات العربية في مصر، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وهبط الدينار الكويتي اليوم بنحو جنيها مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد 25 يناير 2026 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 25-1-2026

جاء سعر الدينار الكويتي، كأعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعرالشراء: 151.83 جنيه.

سعر البيع: 154.25 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم اليوم الأحد 25-1-2026

سعر الشراء:12.49جنيه.

سعر البيع: 12.57 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعر الشراء: 12.79جنيه.

سعر البيع: 12.83 جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوم الأحد 25-1-2026

سعرالشراء: 123.48 جنيه.

سعر البيع: 125.03جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعر الشراء: 11.93جنيه.

سعر البيع: 12.94 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعر الشراء: 65.85جنيه.

سعر البيع: 66.58 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعرالشراء: 120.97 جنيه.

سعر البيع: 122.45جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.