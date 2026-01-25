مشاركة فعالة لوزارة قطاع الأعمال العام في المشروعات القومية.. تفاصيل

تواصل شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مساهمتها الفاعلة في المشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، حيث تتولى شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تنفيذ 737 مشروعًا في 13 محافظة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 22.5 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ غالبيتها مع نسب إنجاز متقدمة في باقي المشروعات.

وشملت المشروعات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات المعالجة والرفع، وشبكات الانحدار، إلى جانب عدد من المباني الخدمية.

ومن جانبه أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل نموذجًا تنمويًا غير مسبوق يعكس رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين، مشددًا على أهمية تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات المتبقية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

تحسين جودة حياة المواطنين

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الدور التنموي لشركاتها التابعة ومشاركتها الفاعلة في المشروعات القومية الكبرى، ودعم جهود الدولة للارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.