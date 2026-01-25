طارق العكاري: الميليشيات تسبب الدمار ولا تحمي الدول

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح أن الميليشيات المسلحة غير قادرة على حماية نفسها أو الدول التي تنشط فيها.

وأضاف طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، خلال لقائه ببرنامج الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن هذه التنظيمات تنشأ تحت شعارات مثل مقاومة الاحتلال وحماية الوطن ومحاربة الفساد، لكنها غالبًا تحصل على تمويل خارجي يستخدم في تجهيز العتاد العسكري ثم تحويل جزء منه لأنشطة تجارية غير مشروعة.

أجندة الممول والدمار الاقتصادي

وأشار العكاري، إلى أن الميليشيات تعمل وفق أجندة الممول وليس وفق مصالح الدولة الوطنية، حيث تركز على أنشطة غير مشروعة تشمل تجارة المخدرات والأسلحة والأدوية، إلى جانب إشاعة الدمار والإرهاب في مناطق نفوذها.

وأوضح أن هذه التنظيمات لا تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة، كما أنها تتخذ قرارات منفردة بعيدة عن تقدير موقف العدو أو تحالفاته.