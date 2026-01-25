مجلس سيدة الرسل ينظم يومًا تكوينيًا بمشاركة المدبر البطريركي للكلدان بمصر

برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "هوذا الكل قد صار جديدًا"، نظم المجلس المحلي لجنود مريم "سيدة الرسل"، يومًا تكوينيًا، وذلك بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما الكلدانية، بمصر الجديدة.

أهمية التجدد الروحي

شارك في اللقاء سيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، بحضور 17 فرقة من فرق المجلس، بالإضافة إلى مشاركة 110 فردًا، حيث هدف شعار اليوم إلى التأكيد على أهمية التجدد الروحي، والخدمة بروح جديدة، ومسؤولية أعمق.

بدأ اليوم بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، أعقبها الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، حسب الطقس الكلداني، تلاه التعارف المتبادل بين الحضور.

وألقى سيادة الخورأسقف بولس ساتي المحاضرة الأولى بعنوان "مفهوم البداية الجديدة في الحياة الروحية"، مؤكدًا أهمية التحول الداخلي الذي ينعكس على علاقة متجددة مع الله، والآخرين.

تضمن اليوم أيضًا كلمة الأخ جان هنري، رئيس المجلس الذي تحدث حول "أبعاد التجدد في الخدمة"، من خلال البداية الجديدة في علاقتنا بالآخرين، والعمل بإخلاص، وأمانة، وروح متجددة ممتلئة بالمحبة، والتسامح، داعيًا إلى مزيد من الالتزام، والأمانة في الأعمال الرسولية.