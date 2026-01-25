الأنبا مكاريوس يقود مؤتمر معهد ومدرسة الكتاب المقدس بالمنيا

في إطار الاهتمام بتنشئة الأجيال على أسس روحية وتعليمية سليمة، أقامت مدرسة ومعهد الكتاب المقدس مؤتمرًا لمرحلتي الإعدادي والثانوي تحت عنوان «لا يضلّكم أحد»، وذلك بواحة الأنبا أنطونيوس بمحافظة المنيا، وسط أجواء روحية وتعليمية مميزة.

كيف تقرأ الكتاب المقدس

وجاء المؤتمر بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، حيث قاد نيافته ندوة روحية بعنوان «كيف تقرأ الكتاب المقدس»، قدم خلالها إرشادات عملية تساعد الطلاب على الفهم السليم لكلمة الله، والتمييز الروحي، وربط النص الكتابي بالحياة اليومية.

وشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الآباء الكهنة، وهم:

القمص إفرايم عدلي، القمص سدراك نصير، القس لوقا كمال، القس تادرس سمير، القس أنطون عاطف، والقس تكلا موريس، كما حضر كل من دياكون أنطونيوس ودياكون يوسف، حيث ساهم الجميع بمحاضرات ومشاركات روحية أثرت فكر ونفوس المشاركين.

ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ المفاهيم الإيمانية الصحيحة، وحماية الشباب من الأفكار المغلوطة، وتنمية وعيهم الروحي والكتابي، في إطار كنسي تربوي متكامل يجمع بين التعليم والصلاة والشركة.

هذا ويستمر المؤتمر حتى يوم ١ فبراير، بمشاركة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وسط صلوات الكنيسة أن يكون هذا العمل سبب بركة ونمو روحي لكل المشاركين.