الاحتلال الإسرائيلى يُفرج عن 7 أسرى فلسطينيين
آليات الاحتلال تستهدف خيام نازحين في حي التفاح بغزة
البث الإسرائيلية: افتتاح معبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال 48 ساعة من الموافقة
مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
اتهام جنرال عسكري صيني رفيع المستوى بتسريب أسرار نووية إلى الولايات المتحدة
الأهلي وحسين الشحات .. تجديد العقد موسمين يتوقف على المقابل المالي ونسبة الإعلانات
شوط أول إيجابي بين أرسنال ومانشستر يونايتد في البريميرليج
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
أخبار البلد

الأنبا مكاريوس يقود مؤتمر معهد ومدرسة الكتاب المقدس بالمنيا

ميرنا رزق

في إطار الاهتمام بتنشئة الأجيال على أسس روحية وتعليمية سليمة، أقامت مدرسة ومعهد الكتاب المقدس مؤتمرًا لمرحلتي الإعدادي والثانوي تحت عنوان «لا يضلّكم أحد»، وذلك بواحة الأنبا أنطونيوس بمحافظة المنيا، وسط أجواء روحية وتعليمية مميزة.

كيف تقرأ الكتاب المقدس

وجاء المؤتمر بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، حيث قاد نيافته ندوة روحية بعنوان «كيف تقرأ الكتاب المقدس»، قدم خلالها إرشادات عملية تساعد الطلاب على الفهم السليم لكلمة الله، والتمييز الروحي، وربط النص الكتابي بالحياة اليومية.

وشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الآباء الكهنة، وهم:
القمص إفرايم عدلي، القمص سدراك نصير، القس لوقا كمال، القس تادرس سمير، القس أنطون عاطف، والقس تكلا موريس، كما حضر كل من دياكون أنطونيوس ودياكون يوسف، حيث ساهم الجميع بمحاضرات ومشاركات روحية أثرت فكر ونفوس المشاركين.

ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ المفاهيم الإيمانية الصحيحة، وحماية الشباب من الأفكار المغلوطة، وتنمية وعيهم الروحي والكتابي، في إطار كنسي تربوي متكامل يجمع بين التعليم والصلاة والشركة.

هذا ويستمر المؤتمر حتى يوم ١ فبراير، بمشاركة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وسط صلوات الكنيسة أن يكون هذا العمل سبب بركة ونمو روحي لكل المشاركين.

معهد الكتاب المقدس الأنبا مكاريوس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا كيف تقرأ الكتاب المقدس الكهنة الكنيسة

