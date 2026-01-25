مطار رونالد ريجان في واشنطن يلغي جميع رحلاته

أعلن مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن العاصمة، يوم الأحد، إلغاء جميع الرحلات الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية و العاصفة الثلجية الشديدة التي تشهدها المنطقة.

وجاء في بيان نشره المطار على موقعه الإلكتروني: "ألغت شركات الطيران جميع الرحلات في المطار اليوم. يعمل فريق إزالة الثلوج في المطار بنشاط على تطهير المدرج من الثلوج. من المتوقع أن تظل الظروف الجوية خطيرة خلال معظم اليوم".

ووفقا لبيانات "FlightAware" المتخصصة في مراقبة حركة الطيران، أدت العاصفة الثلجية العاتية في أجزاء واسعة من الولايات المتحدة إلى إلغاء أكثر من عشرة آلاف رحلة جوية.

يأتي هذا الإجراء في إطار العاصفة الثلجية الكبرى التي تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة، حيث تتوقع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تساقطا كثيفا للثلوج وتشكلا لجليد خطير في شريط يمتد من شرق تكساس حتى ولاية كارولينا الشمالية. وقد أعلنت حالة الطوارئ في 21 ولاية على الأقل تحسبا لتداعيات العاصفة.