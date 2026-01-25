خبير علوم سياسية: مفاوضات الأزمة الأوكرانية تدخل مرحلة أكثر تعقيدًا وسط رهانات سياسية وأمنية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية تمثل محطة فارقة مقارنة بالجولات السابقة، في ظل تشابك أبعادها السياسية والأمنية، وارتباطها بتوازنات استراتيجية إقليمية ودولية متغيرة.

وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا لايف، أن هذه الجولة اكتسبت زخمًا خاصًا نتيجة وجود قنوات تواصل مباشرة بين أطراف النزاع، تتم عبر وسطاء أمريكيين، وهو ما يعكس رغبة في إبقاء المسار التفاوضي مفتوحًا، وإن كان دون تحقيق اختراق حاسم حتى الآن.

وأشار إلى أن المفاوضات لم تسفر عن نتائج عملية على الأرض، حيث انحصرت في تبادل وجهات النظر وطرح التصورات المتبادلة، لا سيما فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، وانتشار القوات في المناطق محل الخلاف، دون الوصول إلى توافقات ملزمة.

وأضاف أن التحدي الأكبر يتمثل في قدرة الأطراف على تحويل هذا الحراك الدبلوماسي إلى خطوات تنفيذية ملموسة، خاصة فيما يتعلق بالدور الأمريكي، سواء من حيث الضمانات الأمنية أو الانخراط الفعلي في آليات المتابعة والرقابة.

وفي سياق متصل، لفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الموقف الأوروبي لا يزال عنصرًا مؤثرًا في مسار التفاوض، موضحًا أن دولًا كبرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبدي تحفظات واضحة، وتسعى لحماية مصالحها الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على تعقيد المشهد ويؤخر فرص التوصل إلى اتفاق شامل في المدى القريب.

وحول آفاق الجولات المقبلة، أكد فهمي أن فرص النجاح تظل مرهونة بتبني مقاربة تدريجية تقوم على خطوات محسوبة، من بينها إنشاء قوة دولية أو مشتركة للضبط والمراقبة في مناطق التماس، مع وضع آليات صارمة تضمن التزام جميع الأطراف بالترتيبات الأمنية المتفق عليها.

وشدد في ختام حديثه على ضرورة وجود جدول أعمال واضح ومحدد، يركز على تفكيك الأزمة بصورة مرحلية، مع مراعاة الطبيعة الممتدة للصراع، وتعقيداته الزمنية والسياسية، بما يسمح بتهيئة مناخ أكثر واقعية لأي تسوية مستقبلية.