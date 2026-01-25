قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 عروض جادة من الأهلي للتخلص من أشرف داري فى الميركاتو الشتوي
تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق السداد الإلكتروني بسهولة
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
محلل سياسي سوري: تصعيد شرق الفرات يهدد الهدنة ويعيد الأزمة السورية إلى مربع التعقيد

سوريا
سوريا
رنا عبد الرحمن

حذر الكاتب والمحلل السياسي السوري أحمد شيخو من خطورة التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا، مؤكدًا أن البلاد تمر بمرحلة شديدة الحساسية في ظل تجدد الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وما يحمله ذلك من تداعيات أمنية وسياسية على مستقبل الاستقرار.

وأوضح شيخو، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة إكسترا نيوز، أن التصعيد الأخير يعكس هشاشة اتفاقات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الفصائل الموالية لدمشق تتحمل النصيب الأكبر من مسؤولية خرق التهدئة، بعد شن هجمات على مناطق شرق الفرات، ومناطق ذات أغلبية كردية مثل كوباني والحسكة، بما يعمّق حالة الاحتقان ويقوّض فرص التهدئة.

وأشار إلى أن المشهد السوري بات أكثر تعقيدًا بفعل التدخلات الخارجية المتشابكة، لافتًا إلى أن التحركات التركية والضربات الإسرائيلية أسهمت في زيادة الضغط على خطوط التماس، وأضعفت إمكانية تثبيت أي هدنة مستدامة، في ظل غياب توافق دولي واضح حول مستقبل الصراع.

وأضاف أن الحكومة السورية تسعى، بحسب تقديره، إلى فرض مقاربة أحادية لإدارة كامل الجغرافيا السورية، وهو ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات سابقة شهدتها مناطق الساحل والجنوب، حيث جرى التعامل مع الأزمات بمنطق أمني وعسكري، دون معالجة سياسية شاملة لجذور الصراع.

وشدد شيخو على أن الحل العسكري أثبت فشله، محذرًا من أن استهداف المدنيين أو فرض الوقائع بالقوة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن العودة إلى مسار الاتفاقات والحوار السياسي تمثل الخيار الوحيد القابل للاستمرار.

وأكد ضرورة توفير ضمانات إقليمية ودولية حقيقية لتنفيذ اتفاق 11 يناير، معتبرًا أن غياب آليات الرقابة والالتزام هو أحد الأسباب الرئيسية لانهيار التفاهمات السابقة، واستمرار دوامة التصعيد.

وفيما يتعلق بمسار الحل السياسي، رأى المحلل السياسي السوري أن الخروج من الأزمة يتطلب عقد مؤتمر وطني شامل يضم جميع المكونات السياسية والمجتمعية، دون إقصاء، على أن يكون مدخلًا للاتفاق على دستور جديد أو إعلان دستوري، يمهّد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية تضع أسسًا لمرحلة انتقالية أكثر توازنًا وتمثيلًا.

وأشار شيخو إلى أن التحديات أمام هذا المسار لا تزال كبيرة، وفي مقدمتها طبيعة بنية السلطة القائمة، وتشابك مصالح الفصائل المسلحة، وتضارب مواقف القوى الإقليمية والدولية، إلى جانب المخاطر الأمنية المتصاعدة، وعلى رأسها عودة نشاط تنظيم داعش، خاصة بعد فرار عدد من عناصره من السجون خلال موجة الاشتباكات الأخيرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن سوريا تقف أمام مفترق طرق حاسم، إما الانزلاق مجددًا إلى دوامة العنف، أو انتهاز الفرصة للعودة إلى مسار سياسي شامل يعيد بناء الدولة على أسس توافقية تضمن وحدة البلاد وحقوق جميع مكوناتها.

الاشتباك سوريا الدولة القوي الإقليمية القوي الإقليمية والدولية

