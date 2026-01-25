تحذير عاجل.. نقابة الصيادلة توضح الضوابط القانونية للتركيبات المخالفة

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن قانون التركيبات الصيدلانية واضح وصريح فيما يتعلق بتحضير الأدوية داخل الصيدليات.

وأوضح الدكتور رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن المادة 28 من القانون تسمح للصيدلي بتحضير الأدوية بناءً على وصفة طبية، مع الالتزام بأن تكون الأدوية دستورية وغير مخالفة للوائح المعمول بها.

تغيير التركيز لتناسب الحالة

وأشار محفوظ رمزي، إلى أنه لا يجوز تركيب أي دواء موجود بالفعل ويتم تصنيعه محليًا أو متوفر في الأسواق، إلا في حالات خاصة تتعلق بتغيير التركيز لتناسب حالة المريض، مثل الحساسية أو تعديل الجرعة للأطفال أو تحويل الدواء إلى شكل مناسب للشرب.

المواصفات الصيدلانية المعتمدة

ونوه محفوظ رمزى، بأن التركيبات الدوائية يجب أن تُحضّر في معامل مجهزة وفق المواصفات الصيدلانية المعتمدة، لضمان الجودة والسلامة، مع الابتعاد عن أي ممارسات غير قانونية، مضيفًا أن التطور العالمي في مجال الصيدلة يفرض الالتزام بمعايير دقيقة عند تحضير التركيبات داخل الصيدليات، مؤكّدًا أن الالتزام بالوصفة الطبية شرط أساسي لأي تركيب دوائي.