حزب الوعي يشارك في ندوة «هوية مصر الإفريقية» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شارك حزب الوعي، برئاسة النائب المهندس باسل عادل رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، في الندوة الفكرية بعنوان «هوية مصر الإفريقية»، التي نظمها مركز ترو للدراسات والتدريب ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، وذلك في إطار رؤية الحزب الهادفة إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز دوائر الانتماء الحضاري.

وشهدت الندوة مشاركة الدكتور رامي زهدي نائب رئيس الحزب للشؤون الإفريقية، والأستاذة نادية عز الدين رئيس اتحاد المرأة بحزب الوعي، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الإفريقي، من بينهم رمضان قرني خبير الشؤون الإفريقية، والعميد الدكتور خالد فهمي مستشار الأكاديمية العسكرية.

وأكد الحزب أن مشاركته تأتي في إطار رسالته الداعمة لبناء وعي مجتمعي حقيقي، وتعزيز الحوار الفكري حول القضايا الاستراتيجية المرتبطة بدور مصر الإقليمي ومكانتها الحضارية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وثمّن حزب الوعي هذه الفعالية الفكرية التي تسهم في إعادة قراءة البعد الإفريقي لمصر باعتباره ركيزة أصيلة من ركائز الشخصية المصرية، مؤكدًا دعمه لكافة المبادرات التي تعزز الثقافة والمعرفة كأدوات للتواصل والتكامل والانفتاح على دوائر مصر الحضارية المختلفة.