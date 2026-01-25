الشباب والرياضة: مناقشة ظاهرة الإلحاد الإلكتروني بجناح الوزارة في معرض القاهرة الدولي للكتاب



نظمت وزارة الشباب والرياضة، لقاءً توعويًا لمناقشة ظاهرة «الإلحاد الإلكتروني» داخل جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في ضوء ما تشهده الساحة المجتمعية من تنامٍ لخطابات لا دينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة، وما يصاحبها من تأثيرات فكرية على بعض فئات الشباب.

وتناول اللقاء مخاطر انتشار المحتوى الإلحادي عبر المنصات الرقمية، والدور الذي تلعبه بعض الوسائط الإعلامية في الترويج لرموز وأفكار لادينية، بما يستدعي تعزيز الوعي وبناء مناعة فكرية قائمة على الحوار والتفكير النقدي الرشيد.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، والتصدي لظاهرة الإلحاد بمختلف صورها، ودعم القيم الدينية والإنسانية الوسطية.

جاء اللقاء بحضور الأستاذة إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وفضيلة الدكتور أحمد الأزهري، المفتي الشاب المعتمد من دار الإفتاء المصرية، وبمشاركة عدد من رواد جناح الوزارة بالمعرض.