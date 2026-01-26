أمين دفاع الشيوخ: الرئيس السيسي رسخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة

هنأ النائب عصام العزب أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكري إحتفالات عيد الشرطة، قائلاً: لقد رسخ الرئيس السيسي بدعمه الدائم ركائز الأمن والاستقرار، وآمن بأن حماية الجبهة الداخلية هي الدرع الواقي لمسيرة البناء والتنمية.



وأضاف العزب، في تصريحات صحفية له: نشكر الرئيس على ثقته الغالية في رجال الشرطة، وحرصه الدائم على تطوير منظومة العمل الأمني بما يواكب العصر ويصون كرامة المواطن.



وقال "العزب" واتوجه إلى زملائي وأبنائي من رجال الشرطة البواسل في كافة المواقع بالتحية والشكر على صمودكم وتفانيكم مؤكداً إن عظم التحديات التي يواجهها وطننا تفرض علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن نواصل الارتقاء بأدائنا المهني، متمسكين بأحدث علوم العصر وتقنياته، واضعين نصب أعيننا أن أمن مصر أمانة مقدسة لا تقبل التهاون. فاستمروا على عهدكم؛ حراساً للحق، ساهرين على راحة المواطن، ومحافظين على مقدرات هذا الوطن الغالي، لتبقى رايته دائماً عالية خفاقة في ظل قيادته الحكيمة."



وإختتم العزب "تصريحاته قائلاً: عاشت مصر آمنة مستقرة، وحفظ الله رجالها المخلصين في كل ميادين الشرف، وكل عام والوطن وقيادته وشعبه بخير وسلام.