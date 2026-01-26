مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتواجدي في احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي مرحبا بالحضور.

وقدم الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لهذا الحفل ونقل مدبولي تحيات الرئيس للحضور ودولة الإمارات العربية كما تقدم بالتهنئة لرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة يناير و عيد الشرطة .

وقال إن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات، لافتا أن بناء الإنسان يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلي أن الجائزة تعد حافزا حقيقيا ومصدر إلهام للعاملين بها .