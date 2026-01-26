قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
عبد الغفار: الرعاية الصحية في مصر استثمار استراتيجي جاذب
على هامش منتدى العقار 2026.. وزير الإسكان يعقد لقاء مع نظيره السعودي
أخبار البلد

البصمة الكربونية وانعكاساتها على الصادرات الزراعية.. ندوة بالمركزي للمبيدات

المركزى لمتبقيات المبيدات
المركزى لمتبقيات المبيدات
شيماء مجدي

نظم المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ندوة إرشادية بعنوان «البصمة الكربونية وانعكاساتها على الصادرات الزراعية»، بهدف رفع الوعي بأهمية خفض الانبعاثات الكربونية داخل القطاع الزراعي، ومواكبة التحولات العالمية في منظومة التجارة الزراعية.

وتأتي هذه الندوة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتطوير منظومة الزراعة المصرية، وبناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار دعم التحول نحو نظم إنتاج زراعي أكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة، وذلك في خطوة تعكس توجه الدولة لربط الاستدامة البيئية بالقدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.


وقال الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، ان هذه الندوة، تأتي في إطار الدور الإرشادي والتدريبي الذي تضطلع به وزارة الزراعة، وفي ضوء اشتراطات الأسواق الدولية التي باتت تضع الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية على رأس معايير قبول المنتجات الزراعية، لما لذلك من تأثير مباشر على فرص النفاذ للأسواق وزيادة الصادرات.
واضاف أن الندوة تناولت عددًا من المحاور المحورية، من بينها دور الزراعة الذكية والممارسات الزراعية الحديثة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة الزراعية المختلفة، وآليات حساب البصمة الكربونية داخل المؤسسات والمنشآت الزراعية، وأهمية الاستعداد المبكر لتطبيق هذه المفاهيم خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ويحافظ على استدامتها.

وأشار الى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الجهات البحثية والتنفيذية، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات البيئية المتسارعة، وضمان توافق المنظومة الزراعية المصرية مع المعايير الدولية الحديثة.

وأوضح ان المعمل، من خلال هذه الندوات والأنشطة التوعوية، حرصه المستمر على تنمية القدرات البشرية، وتحديث المفاهيم العلمية المرتبطة بالاستدامة البيئية، بما يدعم منظومة الرقابة على المبيدات، ويعزز من جودة وسلامة الصادرات الزراعية المصرية، ويواكب متطلبات الأسواق العالمية.

