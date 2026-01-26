مطار مرسى علم يستقبل 1200 سائح على متن 7 رحلات دولية

كشفت جداول تشغيل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، عن استقبال 7 رحلات طيران دولية، تقل على متنها نحو 1200 سائح، معظمهم قادمون من عدد من المطارات الأوروبية، وذلك ضمن برنامج تشغيل مكثف يشهده المطار خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب جداول الرحلات، من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم نحو 130 رحلة طيران دولية خلال الفترة من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، في إطار الحركة السياحية النشطة التي تشهدها المدينة خلال الموسم الحالي.

وأوضحت الجداول أن الرحلات التي وصلت اليوم تنوعت بين 3 رحلات قادمة من ألمانيا، ورحلتين من بولندا، بالإضافة إلى رحلتين من إيطاليا، ما يعكس استمرار الاعتماد على السوق الأوروبية كأحد أهم مصادر السياحة الوافدة لمدينة مرسى علم.

وفي هذا السياق، تكثف الجهات المختصة داخل مطار مرسى علم جهودها لتسهيل وتسريع إجراءات وصول السائحين، مع الالتزام الكامل بالتدابير الأمنية والاحترازية المعمول بها، تمهيدًا لنقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة لقضاء عطلاتهم على الشواطئ الخلابة للمدينة.

ويُذكر أن الرحلات الأسبوعية القادمة إلى مطار مرسى علم الدولي تنطلق من نحو 12 دولة حول العالم، من بينها ألمانيا، بولندا، التشيك، هولندا، بلجيكا، وإيطاليا، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد من السائحين الأوروبيين على المقاصد السياحية الشاطئية بمحافظة البحر الأحمر، خاصة مدينة مرسى علم التي تتميز بطبيعتها البكر وتنوع أنشطتها البحرية.