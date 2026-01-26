فلكياُ.. موعد أول يوم رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام

بدأ العد التنازلي لـ شهر رمضان2026 والذي يحل علينا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقد ارتفعت عمليات البحث عن موعد أول أيام رمضان وعدد ساعات الصيام في رمضان2026 ، خاصة وأن الشهر الكريم هذا العام يتزامن مع فصل الشتاء والنهار القصير.

موعد رمضان2026 فلكياً

وفقًا للحسابات الفلكية، فإنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 2026 فى مصر، يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يتم استطلاع هلال الشهر مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، وهى الليلة التى يُعلن فيها بشكل رسمى عن بدء الصيام.



أول يوم رمضان2026

وبذلك من المتوقع، أن يكون أول يوم رمضان 2026 هو يوم الأربعاء 18 فبراير المقبل أي بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الآن، وسيتم حسم أول يوم رمضان بعد استطلاع هلال رمضان في نهاية شعبان الجاري.

رمضان 2026

عدد ساعات صيام رمضان2026

سيكون عدد ساعات الصيام في القاهرة قرابة 12 ساعة و41 دقيقة، ولكن تختلف عدد ساعات الصيام من محافظة لأخرى، ويمكن حساب عدد ساعات الصيام عبر طرح توقيت أذان الفجر من توقيت أذان المغرب وفقًا لكل محافظة.

رمضان يوم 18 أم 19 فبراير؟

وطبقًا لما أظهرته الحسابات الفلكية الأولية، فإن موعد أول يوم من رمضان 2026 في مصر سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير، على أن يكون يوم استطلاع الرؤية الشرعية لهلال الشهر مساء يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026.

دعاء رمضان 2026

اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنا يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّا نسألك رضاك والجنّة ونعوذ بك من النّار، اللهمّ إنّا نعوذ بك من غضبك وسخطك، اللهمّ إنّا نعوذ بك من شرور الدنيا، ونلوذ إليك من مصاعب الحياة، فاكفِنا وارزقنا راحة البال يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، اللهمّ بلّغنا رمضان ونحن ننعمُ بالأمنِ والأمان، والسّلامة والإسلام.

اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، اللهمّ أعِدهُ علينا أعواماً عديدة وأزمنةٍ مديدة، اللهمّ اجعلنا فيه من الزّاهدين، اللهمّ اجعلنا فيه من المتصدّقين، اللهمّ اجعلنا فيه من القائمين المستغفرين.

رمضان 2026

موعد استطلاع هلال رمضان 1447هـ

من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2026 في التاسع والعشرين من شهر شعبان بعد غروب الشمس، وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدة تتراوح بين (34:37 دقيقة).

استطلاع هلال رمضان2026

يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1447 هجرياً الموافق 17 فبراير 2026 (يوم الرؤية).



استطلاع هلال رمضان في مكة المكرمة



ويغرب القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية في مكة المكرمة بثلاث دقائق، وفي القاهرة بأربع دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (3 - 4 دقائق)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 12) دقيقة ماعدا المنامة بالبحرين، ودبي وأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومسقط بعمان وطهران بإيران يغرب القمر فيهم مع غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية).