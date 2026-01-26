قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
أخبار البلد

فلكياُ.. موعد أول يوم رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام

موعد ول ايام رمضان2026
موعد ول ايام رمضان2026
رشا عوني

بدأ العد التنازلي لـ شهر رمضان2026 والذي يحل علينا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقد ارتفعت عمليات البحث عن موعد أول أيام رمضان وعدد ساعات الصيام في رمضان2026 ، خاصة وأن الشهر الكريم هذا العام يتزامن مع فصل الشتاء والنهار القصير. 

موعد رمضان2026 فلكياً

وفقًا للحسابات الفلكية، فإنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 2026 فى مصر، يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يتم استطلاع هلال الشهر مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، وهى الليلة التى يُعلن فيها بشكل رسمى عن بدء الصيام.
 

أول يوم رمضان2026 

وبذلك من المتوقع، أن يكون أول يوم رمضان 2026 هو يوم الأربعاء 18 فبراير المقبل أي بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الآن، وسيتم حسم أول يوم رمضان بعد استطلاع هلال رمضان في نهاية شعبان الجاري. 

موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيًّا وموعد السحور والإفطار إمساكية رمضان كاملة
رمضان 2026

عدد ساعات صيام رمضان2026

سيكون عدد ساعات الصيام في القاهرة قرابة 12 ساعة و41 دقيقة، ولكن تختلف عدد ساعات الصيام من محافظة لأخرى، ويمكن حساب عدد ساعات الصيام عبر طرح توقيت أذان الفجر من توقيت أذان المغرب وفقًا لكل محافظة.

رمضان يوم 18 أم 19 فبراير؟

وطبقًا لما أظهرته الحسابات الفلكية الأولية، فإن موعد أول يوم من رمضان 2026 في مصر سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير، على أن يكون يوم استطلاع الرؤية الشرعية لهلال الشهر مساء يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026.

دعاء رمضان 2026 

اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنا يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّا نسألك رضاك والجنّة ونعوذ بك من النّار، اللهمّ إنّا نعوذ بك من غضبك وسخطك، اللهمّ إنّا نعوذ بك من شرور الدنيا، ونلوذ إليك من مصاعب الحياة، فاكفِنا وارزقنا راحة البال يا أرحم الرّاحمين.

 اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، اللهمّ بلّغنا رمضان ونحن ننعمُ بالأمنِ والأمان، والسّلامة والإسلام.

اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، اللهمّ أعِدهُ علينا أعواماً عديدة وأزمنةٍ مديدة، اللهمّ اجعلنا فيه من الزّاهدين، اللهمّ اجعلنا فيه من المتصدّقين، اللهمّ اجعلنا فيه من القائمين المستغفرين.

موعد أول يوم رمضان 2026 في مصر.. ترقبوا صلاة التراويح يوم الشك
رمضان 2026

موعد استطلاع هلال رمضان 1447هـ

من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2026 في التاسع والعشرين من شهر شعبان بعد غروب الشمس، وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدة تتراوح بين (34:37 دقيقة).

استطلاع هلال رمضان2026

يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1447 هجرياً الموافق 17 فبراير 2026 (يوم الرؤية).


استطلاع هلال رمضان في مكة المكرمة


ويغرب القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية في مكة المكرمة بثلاث دقائق، وفي القاهرة بأربع دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (3 - 4 دقائق)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 12) دقيقة ماعدا المنامة بالبحرين، ودبي وأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومسقط بعمان وطهران بإيران يغرب القمر فيهم مع غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية).

رمضان 2026 موعد اول ايام رمضان عدد ساعات الصيام في رمضان اول يوم رمضان شهر رمضان 2026

