رصف وتطوير 100 كيلومتر طرق داخل مدينة مرسي مطروح

بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين مع ممثلي الهيئة الهندسية ما تم تنفيذه من أعمال مراحل رصف وتطوير 100 كيلو داخل مدينة مرسي مطروح.

وقد حضر اللقاء اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح ومديري الإدارات المعنية.

وأوضح ممثلو الهيئة الهندسية المنفذة للمشروع أنه تم خلال المشروع تحديد أسبقيات وأولويات التنفيذ ومنها 5 طرق بمسافة 26 كم في صيف 2024، 18 كم في صيف 2025 وتم تسليمها، وجارى حاليا بأولويات التنفيذ مسافة 56 كم منها 39 كم بشارع علم الروم والريفية وطريق عجيبة مع الإنتهاء منها قبل بدء موسم الصيف القادم 2026.

وأشاروا إلى أن هناك متابعة وتنسيق مستمر مع جميع الجهات المسئولة عن مد شبكات البنية التحتية سواء شركة مياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات والكهرباء والغاز وغيرها

وأوضح ممثلو الهيئة الهندسية أنه في ظل الأعمال الجارية بشارع علم الروم ومراعاة لأهمية الطريق والمشروعات المستقبلية، تم عمل مسار دراجات بطول 6 كم بالإضافة إلى الأرصفة وأحواض زرع وتشجير ومقترح عمل مسافات للوحات إعلانية مع أعمال إنارة على جانبى الشارع .

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، مع التوجيه بالتنسيق والمتابعة المستمرة للإسراع في إنهاء الأعمال وإزالة أى عقبات للإنتهاء من كافة أعمال التطوير قبل بدء موسم الصيف القادم.