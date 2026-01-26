وزير الخارجية البولندي: ندعم الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في فلسطين

صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في وارسو، يأن السعودية أكبر شريك لنا في الشرق الأوسط، مضيفا نقدر جهود السعودية في ملف أوكرانيا.

و أشار إلى أن بلاده تدين ما قامت به إسرائيل في غزة، معربا عن دعم الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في فلسطين، مؤكدا "لا معلومات لدينا عن ما قد تفعله أميركا في إيران".

و من جهته، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبولندا يصل نحو 8 مليارات دولار.

وأضاف الوزير، خلال زيارته لبولندا، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين وبحث المستجدات في فلسطين واليمن والسودان مع وزير الخارجية البولندي وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي.

وأكمل، «ناقشنا بدء المرحلة الثانية من خطة السلام بشأن غزة» مشيرا إلى أن المملكة تجدد دعمها للحلول السلمية في الأزمة الروسية الأوكرانية.