في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

يتعرض الجسم لمجموعة من التغييرات عند التوقف عن تناول السكر تماما ، ويقصد بهذا الامتناع عن تناوله أشكال عديدة غير الصورة الخام مثل المشروبات الغازية، و الحبوب المحلاة بشكل كبير والأطعمة المعلبة والأطعمة الجاهزة المليئة بهذه المواد.

يُعدّ تقليل استهلاك السكر من أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتحسين صحتك طبقا لما أورده موقع integrishealth.

ضرر السكر يساوي التدخين والكحول

وكان الدكتور روبرت لوستيج، أستاذ طب الغدد الصماء للأطفال في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، من أوائل الأطباء والعلماء الذين حذروا من مخاطر السكر المضاف حيث حذر من تفعيل السكر لبرامج الشيخوخة في الجسم وكلما زاد استهلاكك للسكر، تسارعت عملية الشيخوخة.

ويعتقد لوستيج وغيره أن الإفراط في تناول السكر لا يقل ضرراً عن التدخين أو الإفراط في شرب الكحول ويشير إلى أن بعض الأشخاص يعانون من إدمان حقيقي للسكر .

ماذا يحدث في اليوم الأول والثاني

عند التوقف عن تناول السكريات، قد تشعر في اليوم الأول برغبة شديدة في تناولها وقد تمتد اليوم الثاني كما قد تعاني من الصداع، وتقلبات المزاج، أو الإرهاق.

وقال" لوستيج " رغم صعوبة الأمر إلى أنه يُنصح بالتوقف التام عن تناول السكريات المضافة بدلا من التقليل في الكميات، فالسكر مادة قوية تحفز شعورًا بالرضا والرغبة الشديدة في تناوله، يُضاهي في قوته الشعور الذي تُسببه المواد المُسببة للإدمان.

ماذا يحدث في اليوم الثالث والرابع

في اليوم الثالث أو الرابع من التوقف عن تناول كميات كبيرة من السكر، تعود براعم التذوق إلى طبيعتها، وتبدأ الأطعمة في اكتساب نكهة ألذ. تُبهر السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان براعم التذوق، بينما عندما كانت كميات كبيرة من السكر الإضافي تُضاف إلى النظام الغذائي، لم تستطع تلك الأطعمة الأقل حلاوة منافسة هذه النكهات.