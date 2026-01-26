قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري
الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الأجنبي الجديد ..تفاصيل
ترامب عن عودة رفات الأسير الإسرائيلي الاخير: "لقد أعدناهم جميعاً.. لقد ظنوا أن ذلك مستحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
اسماء محمد

 يتعرض الجسم لمجموعة من التغييرات عند  التوقف عن تناول السكر تماما ، ويقصد بهذا الامتناع عن تناوله أشكال عديدة غير الصورة الخام مثل المشروبات الغازية، و الحبوب المحلاة بشكل كبير والأطعمة المعلبة والأطعمة الجاهزة المليئة بهذه المواد.

يُعدّ تقليل استهلاك السكر من أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتحسين صحتك طبقا لما أورده موقع integrishealth.

ضرر السكر يساوي التدخين والكحول

وكان الدكتور روبرت لوستيج، أستاذ طب الغدد الصماء للأطفال في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، من أوائل الأطباء والعلماء الذين حذروا من مخاطر السكر المضاف حيث حذر من تفعيل السكر لبرامج الشيخوخة في الجسم وكلما زاد استهلاكك للسكر، تسارعت عملية الشيخوخة.

الشيخوخة

 ويعتقد لوستيج وغيره أن الإفراط في تناول السكر لا يقل ضرراً عن التدخين أو الإفراط في شرب الكحول ويشير إلى أن بعض الأشخاص يعانون من إدمان حقيقي للسكر .

ماذا يحدث في اليوم الأول والثاني 

عند التوقف عن تناول السكريات، قد تشعر في اليوم الأول برغبة شديدة في تناولها وقد تمتد اليوم الثاني كما قد تعاني من الصداع، وتقلبات المزاج، أو الإرهاق.

وقال" لوستيج " رغم صعوبة الأمر إلى أنه يُنصح بالتوقف التام عن تناول السكريات المضافة بدلا من التقليل في الكميات، فالسكر مادة قوية تحفز شعورًا بالرضا والرغبة الشديدة في تناوله، يُضاهي في قوته الشعور الذي تُسببه المواد المُسببة للإدمان.

صداع الجوع ..اسبابه و اعراضه وعلاجه

ماذا يحدث في اليوم الثالث والرابع 

في اليوم الثالث أو الرابع من التوقف عن تناول كميات كبيرة من السكر، تعود براعم التذوق إلى طبيعتها، وتبدأ الأطعمة في اكتساب نكهة ألذ. تُبهر السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان براعم التذوق، بينما عندما كانت كميات كبيرة من السكر الإضافي تُضاف إلى النظام الغذائي، لم تستطع تلك الأطعمة الأقل حلاوة منافسة هذه النكهات.

السكر التوقف عن السكر السكر يساوى التدخين ضرر السكر يساوي التدخين ماذا يحدث عند التوقف عن السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

مدحت صالح

مدحت صالح يحيي حفل عيد الحب في الأوبرا 13 فبراير

يسرا

بفستان أسود.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

آيتن عامر

آيتن عامر تعلن عدم السماح بتصوير جنازة زوج شقيقتها

بالصور

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد