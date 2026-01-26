شاب ينهى حياته بطلق ناري فى ظروف غامضة بنجع حمادي

أنهى شاب حياته بطلق نارى داخل منزله بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص بطلق نارى فى قرية هو التابعة لمركز نجع حمادى.

دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من المعلومات الأولية أن الشاب المتوفى أنهى حياته بطلق نارى، فى ظروف غامضة، جارى التحقيق فيها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.