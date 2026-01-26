رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه

زار السيد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار تامر الفرجاني نائب رئيس الهيئة ووفد رفيع المستوى، مقر مجلس النواب لتقديم التهنئة إلى السيد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب والسيدين عاصم الجزار ومحمد الوحش وكيلي المجلس بمناسبة توليهم مهام منصبهم.

وكان قد شهد مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث 2026–2031 الإعلان رسميًا عن ترشح كل من المستشار هشام بدوي، والنائب محمود سامي الإمام، لمنصب رئيس مجلس النواب، وذلك برئاسة النائبة عبلة الهواري التي تولت إدارة الجلسة الافتتاحية.

وجاء الإعلان إيذانًا ببدء الإجراءات الدستورية واللائحية لاختيار رئيس المجلس الجديد مع انطلاق الفصل التشريعي الثالث.

وفي هذا الإطار، وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة للإشراف على سير انتخابات رئيس مجلس النواب، وفقًا للمادة 92 من اللائحة الداخلية، برئاسة النائب محمد سليمان، وعضوية النواب محمد رجب، وأحمد عبد العظيم، وأحمد فتحي عبد الحميد، وطارق السيد الطويل، وأيمن محسب، ومحمد عطية، وأحمد فرغل، حيث تولت اللجنة مهام جمع الأصوات وفرزها وإعداد تقرير بالنتيجة لعرضه على المجلس، عقب توجيه النائبة عبلة الهواري للجنة بمباشرة أعمالها فورًا من وسط القاعة.

وشهدت الجلسة أداء أعضاء مجلس النواب المنتخبين والمعينين اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء ممارسة مهامهم البرلمانية، قبل الشروع في انتخاب رئيس المجلس ووكيلين لمدة خمس سنوات، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية. ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (17) لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث، على أن يستمر دور الانعقاد لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ولا يجوز فضه إلا بعد موافقة المجلس واعتماد الموازنة العامة للدولة.