خالد الصاوي: أتمنى تقديم السيرة الذاتية لمحمد علي وأعشق أعمال السيرة الذاتية

أعرب الفنان خالد الصاوي عن رغبته في تقديم السيرة الذاتية للزعيم محمد علي، مؤكدًا أنه يعشق الأعمال التي تتناول السير الذاتية للشخصيات التاريخية. وقال الصاوي، خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات معرض الكتاب وأدارها الصحفي والناقد السينمائي محمد عبد الرحمن، إنه يشعر بالخوف من تجسيد شخصية الفنان الكبير نجيب الريحاني لما تحمله من ثقل فني وتاريخي كبير.



و يذكر أن يشارك خالد الصاوي في مسلسل اولاد الراعي في رمضان 2026

ومسلسل “أولاد الراعى” من قصة ريمون مقار و سيناريو وحوار محمود شكري وخالد شكري وطه زغلول ومينا بباوي ومن اخراج محمود كامل وهو من تأليف شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة وهو مقرر عرضه في رمضان المقبل وهو من نوعية مسلسلات الاثارة والتشويق و المسلسل يشارك في بطولته ماجد المصري وامل بوشوشة و نيرمين الفقي و احمد عيد وايهاب فهمي وشادي مقار ومحمد عز وفادية عبد الغني.