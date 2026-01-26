طور سيناء .. إصابة طـ.ـفل بالاختناق في حريق بشقة سكنية بمساكن الأوقاف

شبّ حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمساكن الأوقاف بمدينة طور سيناء، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

فوجئ سكان حي الأوقاف بتصاعد ألسنة اللهب والدخان من إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور جرى إخطار الأجهزة الأمنية. وتلقى مدير أمن جنوب سيناء بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالحي، وأسفر عن إصابة عدد من الأطفال بحالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان.

وعلى الفور، انتقل مسئولو مدينة طور سيناء إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية، حيث نجحت القوات في محاصرته والسيطرة عليه، ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة.

ورجّحت مصادر مسؤولة أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا أدى إلى اشتعال النيران داخل الشقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق للوقوف على الأسباب النهائية

.