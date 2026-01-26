المنقذ الصغير.. الهلال الأحمر ينظم ندوات تثقيفية عن الإسعافات الأولية بمعرض الكتاب

كشفت آية يسري استشاري الدعم النفسي مدير وحدة إدارة الحالة بالهلال الأحمر المصري، تفاصيل مشاركة الهلال الأحمر في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقالت آية يسري في حوارها في برنامج "الحياة اليوم “ المذاع على قناة “ الحياة”: ”الهلال الأحمر المصري يشارك بجناح في معرض القاهرة الدولي للكتاب ".

وتابعت آية يسري:" نشارك بعدد من الفعاليات والندوات التثقيفية ونقدم ندوات للأطفال مثل برنامج المنقذ الصغير ".

واكملت آية يسري:" نقوم بعقد ندوات تثقيفية عن برامج الإسعافات الأولية كما نقدم برامج تقديم الدعم النفسي للأطفال ".

وأضافت آية يسري:" نقوم بتعليم زوار المعرض ثقافة الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع أي حادث"، متابعة: "نقدم نموذج محاكاة للأطفال في برنامج المنقذ الصغير ".