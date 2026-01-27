قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان 2026.. مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام
رئيس الوزراء: المشروعات الجديدة تهدف لتحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطن
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
لم يلتزموا باتفاقنا.. ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية
والد أشرف داري يطالب الأهلي بـ 2.5 مليون دولار لفسخ التعاقد
عمرو أديب: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ستسجن نصف الشعب
ترامب يهدد دولة ذات سيادة.. إيران ترد على أمريكا في الأمم المتحدة
لماذا نهى النبي عن الصيام آخر يومين من شعبان؟.. اعرف الحكمة
بـ 90 مليار يورو.. فرنسا تعارض شراء صواريخ بريطانية للقوات الأوكرانية
وائل القباني لممدوح عباس: أدفع الشرط الجزائي لچون إدوارد ومشيه من النادي
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

على هامش اجتماع السنغال.. مصر واليابان تبحثان تطوير التعاون في إدارة الموارد المائية

وزير الري
وزير الري
أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ،تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع اليابان، مشيدا بما تتسم به من عمق وتفاهم متبادل، وما تعكسه من شراكة داعمة للتنمية وتبادل للخبرات في العديد من المجالات، وعلى رأسها قطاع المياه.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، خلال لقاء الدكتور هاني سويلم مع وفد دولة اليابان المشارك في فعاليات الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بدولة السنغال، في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي لدفع أجندة المياه على المستوى العالمي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سويلم إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين على المستويات الفنية والمؤسسية، بما يضمن تعزيز التعاون وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الأولوية، ودعم المبادرات التي تحقق أثرا إيجابيا مستداما.

وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون داخل الأطر متعددة الأطراف بروح بنّاءة وتوافقية، بما يدعم الاستقرار والتنمية، ويعزز فرص الوصول إلى حلول عملية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وتراعي احتياجات الدول المختلفة.

وفي ضوء الرئاسة المشتركة بين مصر واليابان للحوار التفاعلي الثالث للمياه بعنوان “المياه والكوكب” خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم، فقد أكد الدكتور سويلم اعتزاز مصر بتجديد الرئاسة المشتركة مع اليابان لهذا المسار الهام، امتدادا للتعاون الوثيق بين البلدين، والبناء على نجاحاتهما السابقة في مسارات الأمم المتحدة للمياه، بما يعكس الثقة المتبادلة وتوافق الرؤى نحو حلول عملية ومستدامة لقضايا المياه.

وزير الموارد المائية مصر اليابان المجالات قطاع المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

تمكين المرأة يتصدر فعاليات الهلال الأحمر في معرض الكتاب

صناع الخير

صناع الخير توزع بطاطين على الفئات الأكثر احتياجًا بمحافظة أسيوط

نجم تيك توك الأشهر خابي لام

بمليار دولار.. أشهر تيك توكر في العالم يبيع صورة وجهه

بالصور

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد