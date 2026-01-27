على هامش اجتماع السنغال.. مصر واليابان تبحثان تطوير التعاون في إدارة الموارد المائية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ،تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع اليابان، مشيدا بما تتسم به من عمق وتفاهم متبادل، وما تعكسه من شراكة داعمة للتنمية وتبادل للخبرات في العديد من المجالات، وعلى رأسها قطاع المياه.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، خلال لقاء الدكتور هاني سويلم مع وفد دولة اليابان المشارك في فعاليات الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بدولة السنغال، في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي لدفع أجندة المياه على المستوى العالمي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سويلم إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين على المستويات الفنية والمؤسسية، بما يضمن تعزيز التعاون وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الأولوية، ودعم المبادرات التي تحقق أثرا إيجابيا مستداما.

وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون داخل الأطر متعددة الأطراف بروح بنّاءة وتوافقية، بما يدعم الاستقرار والتنمية، ويعزز فرص الوصول إلى حلول عملية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وتراعي احتياجات الدول المختلفة.

وفي ضوء الرئاسة المشتركة بين مصر واليابان للحوار التفاعلي الثالث للمياه بعنوان “المياه والكوكب” خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم، فقد أكد الدكتور سويلم اعتزاز مصر بتجديد الرئاسة المشتركة مع اليابان لهذا المسار الهام، امتدادا للتعاون الوثيق بين البلدين، والبناء على نجاحاتهما السابقة في مسارات الأمم المتحدة للمياه، بما يعكس الثقة المتبادلة وتوافق الرؤى نحو حلول عملية ومستدامة لقضايا المياه.