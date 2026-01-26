قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تيسير فهمي : لم أقدم عمل فنى بغرض الانتشار ويهمني أن أترك أعمال تعيش في ذاكرة الفن

تيسير فهمى
تيسير فهمى
تقى الجيزاوي

قالت الفنانة تيسير فهمي أنها رفضت التعيين بالمسرح القوميفي عام ٧٧ ووقتها لم يكن هناك حرية اختيار وكان من الممكن أن يفرض عليها أدوار حتي لو رفضتها ولهذا رفضت التعين ، مضيفة :" عمري ما قدمت تنازل في مقابل الانتشار او أن اقدم أعمال وأنا غير موافقة عليها والمهم ماذا سأقدم ومش مهم طول المدة وطول الغياب" .

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ، إن زواجها امتد لأربعين سنةقصة الحب بدأت بينها وبين زوجها  في اكثر من لقاء .

وأشار الدكتور أحمد ابو بكر زوجها في اتصال هاتفي :"كنا نسكن في عمارة واحدة وكنا نلتقي في الأسانسير والحمد لله حصل نصيب ، وتيسير شخصية طيبة جدا وانسانة محترمة ودايما تحب الحياة والعطاء وهيا بتوفرلي كل سبل الراحة".

وقالت الفنانة تيسير فهمي: بحمد ربنا علي ارتباطي بزوجي وإن شاء الله نعيش ونكمل حياتنا ".

وعقب الإعلامي عمرو الليثي :" ننتظر عودة المنتج وزوجها د. احمد بكر والفنانة تيسير فهمي في عمل فني جديد يكون عودة الي الشاشة "

وعن الانجاب قالت الفنانة تيسير فهمي :  تزوجت من زوجي وكان لديه بنت عمرها ٥ سنوات وانا كنت دائما بالقرب منها وأعتبرها مثل بنتي ، وهيا أيضا تعتبرني أمها الثانية ، وأنا عمري ما كنت أتمني شئ لم يكن عندي وأتمتع بالرضا في حياتي"

وتابعت : “ تعرضت للحسد كثيراً في حياتي ، والعدو هو الإنسان الفاشل والحقود ، والعمر بالنسبة لي خبرة وحياة وعمره ما كان أزمة ، وأفقد صبري مع الكذابين ، وبفضفض مع زوجي وأختي ، وممكن أعاند نفسي ، وأكبر خطأ في حياتي إني تركت التمثيل ١٣ عام ، ومشاعري تخوني في الحزن ، وممكن أنخدع بسهولة ، وانفعالي يسبق تفكيري ، وعندما أشعر بالظلم أنكمش علي نفسي وهذه لحظة احباط ، وأحيانا تصعب علي نفسي لو احد قسي عليا ، ولو عاد الزمن بي سأعيد حياتي بكل إيجابياتها وسلبياتها ، وما زال لدي حلم ان أظل بصحة جيدة ، وفقدان اخواتي واحبائي أصعب لحظات حياتي ، وبعد ما قدمتي ٢٠٠ عمل فني بقول الحمد لله أشبعت رغبتي في حبي للتمثيل وقدمت أدوار مختلفة ، وانا سعيدة بنسب مختلفة وهي مسألة نسبية وأنا حاليا سعيدة أنني في استديو وأعود إلي الأجواء مرة أخرى” .

