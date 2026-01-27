نظر محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. اليوم

تنظر المحكمة الاقتصادية، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل على خليفة اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام .





تفاصيل القضية



وجاء في أمر الإحالة أنه بتاريخ 2025/8/12، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، نشرت المتهمة أسماء إسماعيل بقصد العرض مقاطع خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حسابها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) مقاطع فيديو غير لائقة قاصدة خدش الحياء العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمة، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مقاطع مرئية تعد تعديا على تلك المبادئ والقيم، مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.