لا نية لإلغاء الدوري.. حكاية تصريحات حسام حسن التي فسرت بشكل خاطئ

نفى الناقد الرياضي محمد مهدي، ما تردد بشأن إلغاء الدوري المصري، مؤكدًا أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح مهدي عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن تصريحات حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي تم تفسيرها بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أن المدرب كان يقصد فقط طلب مد فترة الإعداد للمنتخب، وليس الإشارة إلى إلغاء المسابقة المحلية.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين رابطة الدوري واتحاد الكرة وجهاز المنتخب بقيادة حسام حسن، لضمان الاستعداد الأمثل لبطولة كأس العالم، بما يشمل المباريات الودية وتجمعات الفريق المقبلة.