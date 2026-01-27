إفريقيا الوسطى: نزع سلاح وتسريح 1110 مقاتلين سابقين خلال النصف الثاني من 2025

أفادت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) بأنه تم نزع سلاح وتسريح 1110 مقاتلين سابقين خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 في أفريقيا الوسطى.

وقالت البعثة في بيان نشرته على موقعها على الانترنت : "نفذت وحدة تنفيذ البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والعودة إلى الوطن خلال الفترة المذكورة 15 عملية لنزع السلاح والتسريح في مختلف أنحاء البلاد، بدعم لوجستي وتقني ومالي وأمني من بعثة مينوسكا."

وأوضح البيان أن إجمالي عدد المقاتلين الذين تم نزع سلاحهم وتسريحهم بلغ 1110 مقاتلين، من بينهم 21 امرأة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمقاتلين السابقين الذين ألقوا السلاح منذ إطلاق البرنامج عام 2019 إلى 6318 مقاتلا.

وأكد أن عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج تشكل ركائز أساسية لحماية ودعم مجتمعات المضيفة، كما تسهم في تعزيز القدرات الوطنية لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة في البلاد.