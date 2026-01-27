القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يستضيف الشكمجية للفنون بمعرض الكتاب

تشارك فرقة مؤسسة الشكمجية للفنون ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بفقرة فنية في جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك ضمن فعاليات المجلس بجناحه بصالة (3 - B21).

وتمثل هذه المشاركة مشهدًا فريدًا في المشهد الثقافي المصري، حيث يلتقي الإبداع الفني بالتمكين الاجتماعي على واحدة من أهم المنصات الثقافية العربية والدولية، في تأكيد واضح على أن الثقافة حق للجميع، وأن الفن مساحة أصيلة للدمج والمشاركة.

وقد قدمت الفرقة خلال مشاركتها في معرض الكتاب عروضًا وورشًا فنية تفاعلية، امتزجت فيها الجماليات الإبداعية برسائل إنسانية عميقة حول القدرة، والإصرار، والانتماء.

وقد لاقت هذه الفعاليات تفاعلًا واسعًا من جمهور المعرض، من أطفال وشباب وباحثين ومهتمين بالفنون وقضايا الدمج.

وفي بيان صادر، أكد المجلس أن مثل هذه الفعاليات الفنية الدامجة تساهم في إبراز المواهب وتفتح المجال أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا صوتًا فاعلًا وحاضرًا في المشهد الثقافي، معبرين عن تجاربهم بثقة وحرية، وأن المجتمعات تصبح أكثر قوة وثراء حين تُتاح فرص المشاركة المتكافئة للجميع.