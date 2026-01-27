حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بمنطقة كوبري أفلاقة بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، على استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملتها المكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بمنطقة كوبري أفلاقة، والتي انطلقت منذ السادسة صباحًا وما زالت متواصلة حتى الآن.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمواقف العشوائية التي كانت تعوق حركة المواطنين والمركبات، مع ضبط عدد من المركبات المخالفة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، بما يسهم في إعادة المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة.

كما تم تسيير الحركة المرورية بصورة منتظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لخطة المحافظة في فرض الانضباط بالشوارع الرئيسية والميادين الحيوية.

ووجهت محافظ البحيرة بنقل الباعة الجائلين إلى داخل السوق المخصص لهم، بما يحقق التوازن بين توفير مصدر رزق كريم لهم والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر العام.





وأكدت المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار فرض هيبة الدولة والقضاء على جميع صور العشوائية والبلطجة، مشددة على استمرار الحملات بشكل يومي ومفاجئ للحفاظ على ما يتم تحقيقه من نتائج إيجابية.



