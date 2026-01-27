اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على ابنتي شقيقه في البحيرة

تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير، ثاني جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين، بإحدى قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار حسام محمد الصياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء محمود السعيد، وأيمن صلاح غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم، قررت خلال جلستها الماضية بتاريخ 30 ديسمبر 2025، تأجيل القضية لجلسة اليوم الثلاثاء للإعلان بالدعوى المدنية.

تعود أحداث الواقعة في غضون أغسطس 2025، إذ تلقى مأمور مركز شرطة دمنهور، بلاغا من والدة الصغيرتين، متهمة العم ويدعى م.أ.غ، 55 عاما، مقيم إحدى قرى مركز دمنهور، بهتكه عرض الصغيرتين، 6 سنوات، بمحله الكائن بجوار منزلهما الكائن بذات الدائرة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، التي جاءت مؤكدة صحة الواقعة بالإضافة لورود تقرير الطب الشرعي مؤيدة وموافقة لما جاء بأقوال الصغيرتين.