درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026| فيديو
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد
كسر 50 ألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة من الشعبة
عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على ابنتي شقيقه في البحيرة

ساندي رضا

تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير، ثاني جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين، بإحدى قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار حسام محمد الصياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء محمود السعيد، وأيمن صلاح غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم، قررت خلال جلستها الماضية بتاريخ 30 ديسمبر 2025، تأجيل القضية لجلسة اليوم الثلاثاء للإعلان بالدعوى المدنية.

تعود أحداث الواقعة في غضون أغسطس 2025، إذ تلقى مأمور مركز شرطة دمنهور، بلاغا من والدة الصغيرتين، متهمة العم ويدعى م.أ.غ،  55 عاما، مقيم  إحدى قرى مركز دمنهور، بهتكه عرض الصغيرتين، 6 سنوات، بمحله الكائن بجوار منزلهما الكائن بذات الدائرة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، التي جاءت مؤكدة صحة الواقعة بالإضافة لورود تقرير الطب الشرعي مؤيدة وموافقة لما جاء بأقوال الصغيرتين.

