مياه البحر الأحمر تبدأ تشغيل الضخ المباشر لعمارات مبارك 14 على مدار 24 ساعة

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أعمال ربط وصلات مياه عمارات مبارك 14 بشبكة رافع 2520، تمهيدًا لتشغيل نظام الضخ المباشر للمياه على مدار 24 ساعةKتنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه البحر الأحمر، أن أعمال الوصلات والربط تنفذها الشركة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء مسبقًا من أعمال تأهيل شبكات المياه بالمنطقة للعمل بنظام الضخ المباشر.

وأوضح رئيس الشركة أنه من المقرر الانتهاء من تأهيل شبكات مناطق أبو عشرة والعلام، والبدء في أعمال التنفيذ مع بداية الأسبوع المقبل، كما سيتم تأهيل مناطق مبارك 11 و12 و13 ومنطقة ستار سيتي، لإدخالها منظومة الضخ المباشر على مدار اليوم، بما يسهم في إلغاء الخزانات الأرضية.

وأضاف أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان جودة مياه الشرب واستدامة الإمدادات بالمناطق المخدومة، للقضاء على شكاوى انقطاع المياه، والحد من إهدار مياه الشرب الناتج عن خزانات المواطنين.

وتواصل شركة مياه البحر الأحمر جهودها لتطوير ورفع كفاءة شبكات المياه بعدة مناطق في مختلف مدن المحافظة، بهدف تأمين وصول المياه وحماية الحصص المائية للمواطنين. وفي هذا الإطار، وجّه اللواء بهاء عبد المنعم إدارة المخالفات والخلسة بالتصدي لإهدار المياه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على شبكات المياه أو القائمين بالتوصيل غير القانوني، حفاظًا على كميات المياه المنتجة وصونًا لمرافق الدولة والشبكات الرئيسية.