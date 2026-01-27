قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026| فيديو
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد
كسر 50 ألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة من الشعبة
عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
مياه البحر الأحمر تبدأ تشغيل الضخ المباشر لعمارات مبارك 14 على مدار 24 ساعة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أعمال ربط وصلات مياه عمارات مبارك 14 بشبكة رافع 2520، تمهيدًا لتشغيل نظام الضخ المباشر للمياه على مدار 24 ساعةKتنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه البحر الأحمر، أن أعمال الوصلات والربط تنفذها الشركة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء مسبقًا من أعمال تأهيل شبكات المياه بالمنطقة للعمل بنظام الضخ المباشر.

وأوضح رئيس الشركة أنه من المقرر الانتهاء من تأهيل شبكات مناطق أبو عشرة والعلام، والبدء في أعمال التنفيذ مع بداية الأسبوع المقبل، كما سيتم تأهيل مناطق مبارك 11 و12 و13 ومنطقة ستار سيتي، لإدخالها منظومة الضخ المباشر على مدار اليوم، بما يسهم في إلغاء الخزانات الأرضية.

وأضاف أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان جودة مياه الشرب واستدامة الإمدادات بالمناطق المخدومة، للقضاء على شكاوى انقطاع المياه، والحد من إهدار مياه الشرب الناتج عن خزانات المواطنين.

وتواصل شركة مياه البحر الأحمر جهودها لتطوير ورفع كفاءة شبكات المياه بعدة مناطق في مختلف مدن المحافظة، بهدف تأمين وصول المياه وحماية الحصص المائية للمواطنين. وفي هذا الإطار، وجّه اللواء بهاء عبد المنعم إدارة المخالفات والخلسة بالتصدي لإهدار المياه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على شبكات المياه أو القائمين بالتوصيل غير القانوني، حفاظًا على كميات المياه المنتجة وصونًا لمرافق الدولة والشبكات الرئيسية.

